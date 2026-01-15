TENNIS TAULA
Ladimir Mayorov subcampió al WTT Youth Contender Linz
El jove jugador de TT Cassà, Ladimir Mayorov, s’ha penjat la medalla de plata al WTT Youth Contender Linz en la prova individual U15.
Mayorov ha estat derrotat a la final per Volodymyr Nevyzhyn per 1-3, en un partit molt complet del jugador d’Ucraïna. El jugador del TT Cassà es va classificar per la final després de derrotar al jugador turc Gundogdu per 3-0 a les semifinals.
Amb aquesta medalla de plata, Ladimir Mayorov es consolida com un dels millors jugadors d’Europa U15.
- Albacete - Real Madrid, en directo: octavos de final de la Copa del Rey, en vivo
- Dani Güiza se sincera: ”Me vetó un jugador del Barça y nunca se lo perdonaré"
- El duro palo de Toni Kroos al Barça: 'No van a ganar ningún título internacional
- Los grandes señalados en el 'Albacetazo' en Copa del Madrid
- Mingueza, negociación avanzada y el Barça muy pendiente de su traspaso: 'No descarto nada
- Arbeloa sorprende con su primera convocatoria: pasa la tijera
- ¡No tardó en llegar! La reacción de Piqué a la primera derrota del Madrid de Arbeloa
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Albacete - Real Madrid de la Copa del Rey