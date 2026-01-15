Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TENNIS TAULA

Ladimir Mayorov subcampió al WTT Youth Contender Linz

Ladimir Mayorov subcampió al WTT Youth Contender Linz / UFEC

El jove jugador de TT Cassà, Ladimir Mayorov, s’ha penjat la medalla de plata al WTT Youth Contender Linz en la prova individual U15.

Mayorov ha estat derrotat a la final per Volodymyr Nevyzhyn per 1-3, en un partit molt complet del jugador d’Ucraïna. El jugador del TT Cassà es va classificar per la final després de derrotar al jugador turc Gundogdu per 3-0 a les semifinals.

Amb aquesta medalla de plata, Ladimir Mayorov es consolida com un dels millors jugadors d’Europa U15.

