TENNIS TAULA

Ladimir Mayorov fa història proclamant-se campió d'Europa

No va perdre ni un sol joc en tot el campionat

Ladimir Mayorov celebra un punt / UFEC

El jugador català Ladimir Mayorov (TT Cassà) s'ha proclamat campió d'Europa sub 13 a la localitat de Kosta, Suècia. Després d'un campionat impecable sense perdre un sol joc, el jove jugador s'ha desfet a la final a Alexander Malov per 3-0. És el primer cop a la història que un jugador català aconsegueix aquest títol.

El jugador del TT Cassà també ha assolit una nova medalla, en aquest cas de bronze, en la prova de dobles mixtes al costat de la jugadora suïssa Enya Hu

