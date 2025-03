L’Ultra Clean Marathon 2025 posa el focus en la recuperació dels ecosistemes aquàtics

A un mes vista de la setena edició de l’Ultra Clean Marathon (UCM), l’esdeveniment escalfa motors per la seva cita del 22 de març, data del tret de sortida de la Setmana de l’Esport de Vic i de la celebració del Dia Mundial de l’Aigua. Aquesta coincidència reforça l’objectiu principal de la present edició: contribuir a la conservació dels ecosistemes aquàtics. La cursa s’ha presentat aquest matí a l’escenari de la sortida i arribada, l’esplanada del Teatre Atlàntida de Vic, amb les intervencions de representants institucionals, de l’organització i d’integrants d’equips participants.

Albert Planell, director de l’Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya, ha comentat que “activitats com l’UCM contribueixen a conscienciar que no es llencin residus a la natura, i que l’ideal serà que en uns quants anys es pugui fer sense recollir-ne”.

Una cursa de plogging per a tots els públics i condicions físiques

L’UCM manté el mateix recorregut de les últimes edicions i travessarà els paisatges de la plana d’Osona, el massís de les Guilleries, Sau i els paratges que voregen el riu Ter. Com ja és tradició, ofereix dues modalitats que es poden fer per relleus de 10 km:

El circuit d’ultratrail de 60 km per equips.

per equips. El recorregut de 36 km, que es pot fer corrent o caminant, per tal d’obrir l’esdeveniment a persones amb diferents nivells de preparació física.

Així, tant corredors/es com caminants hauran de recollir residus durant el recorregut, practicant així el plogging, una combinació d’esport i recollida de deixalles que fa visible la problemàtica dels residus abandonats. Al final de la cursa es premia, entre d’altres reconeixements, l’equip més plogger: el que menys temps hagi trigat en combinació amb la major quantitat de residus arreplegats.

Ester Coma, regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vic, ha afegit que “la cursa coincidirà amb una activitat paral·lela de recollida de residus” i que “des de l’escola d’Art també es portarà a terme una iniciativa artística”, mentre que Eduard Comerma, regidor d'Activitat Física i Esports de l’Ajuntament de Vic, ha agraït a l’organització de la cursa “que pensi en la població per ser l’epicentre de l’activitat, i més aquest any que entra dins la Setmana de l’Esport, perquè ens hi encaixa perfectament”.

En l’edició de 2024, es van assolir xifres rècord: 49 equips participants, més de 300 corredors i caminants, 1.038 kg de residus retirats i 19.550 € recaptats per a 25 entitats ambientals.

Participants de tots els àmbits

En el llistat provisional de participants hi figuren equips organitzats per empreses, organismes, escoles, clubs esportius, i associacions. Entre ells hi ha diversos repetidors d’anteriors edicions, com ara Petjada Verda, Escoles Vedruna o Nnormal, que presenta un equip de la Fundació Killian Jornet, integrat per membres de l’entitat Transpirenaica Social Solidària, amb la participació de persones en risc d’exclusió social.

David Muntadas, representant de les escoles Vedruna ha comentat a la presentació: “ens agrada el compromís amb la natura i ja portem diverses edicions participant-hi, i el més important és que això ho portem a les aules per a que l’alumnat en sigui conscient i pugui fer plogging durant alguna sortida que es faci durant el curs”.

I com cada any, l’aventurer Albert Bosch encapçalarà l’equip d’ambaixadors de la cursa; l’acompanyaran, a falta de la confirmació d’altres noms, l’Erika Núñez, ultra runner i professora de Ioga; l’esportista aventurera Eva Llinàs, i Arcadi Alibés, periodista esportiu de TV3 amb 163 maratons a les seves cames. Albert Bosch ha assenyalat durant la presentació “estar molt content d’haver participat en les set edicions, i haver vist evolucionar la cursa, sempre amb un esperit autèntic i pur” i Marc Traserra, tècnic del Consell Esportiu d’Osona, ha dit que “esdeveniments com aquests són claus per promocionar el territori i aconseguir que la gent el conegui”

La novetat: donacions exclusives per recuperar ecosistemes aquàtics

Per participar al circuit curt, els equips han de donar un mínim de 300€ a un dels projectes que promouen entitats ambientals que treballen a Catalunya, i el mateix per als participants al circuit llarg, però en aquest cas la quantitat mínima és de 600€. Enguany els donatius es destinaran a tres projectes centrats en la recuperació d’ecosistemes aquàtics, reforçant el missatge central d’aquesta 7a edició: les riberes del riu Fluvià, la bassa del Miracle i el Barranc de Santes Creus. Passada la cursa es visitaran els espais amb els corredors i corredores i amb les entitats ambientals que desenvolupen els projectes: l’Anegx, Samara Natura i Graellsia. Per Sandra Carrera, directora de la Xarxa per la Conservació de la Natura, “aquests són els projectes més perjudicats perquè en els darrers 20 anys hem perdut més del 50% de la biodiversitat i, per tant, estem en emergència climàtica en aquest sentit”.

Un model d’esdeveniment sostenible

L’UCM seguirà es seguirà regint pels més alts estàndards de sostenibilitat; s’aplica un pla de gestió ambiental seguint la ‘Guia de bones pràctiques en l’organització i celebració de curses i marxes per muntanya’ de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, com ara l'absència de cintes de senyalització en tot el recorregut (es segueix el recorregut a través de GPS), l’ús de garrafes d’aigua, gots reutilitzables i aliments ecològics en els punts d’avituallament i els dorsals en teixit reciclat.

Organitzadors, patrocinadors i col·laboradors

L’esdeveniment està organitzat per la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) i l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), i compta amb el suport de patrocinadors com Urbaser, i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vic, del Consell Comarcal d’Osona a través d’Osoning i de l’empresa Wikiloc com a Oficial mapping