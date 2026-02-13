L’RCTB-1899, Campió de Catalunya Cadet per Equips Masculins
L’RCTB-1899 s’ha proclamat campió del Campionat de Catalunya Cadet per Equips Masculins – Trofeu J. Ventura “In Memoriam”. En la final, disputada a les pistes del club barceloní, es va imposar al CT Tarragona per 4/1.
Victòries per a Ian Barroeta davant Pol Mas (6/2 6/3), Luca Daraban contra Marcel Pons (6/0 6/0), Marc Schulz davant Ivan Villas (6/2 6/0) i Mateo Font contra Enric Montero (6/2 6/1). El punt del club tarragoní el va signar Marc Castellví davant Izan Hernández (6/4 2/6 10/7).
A la prova Argent, victòria del CT Barcino “B” davant l’RCTB-1899 “B” (4/1). Al Bronze, l’equip campió va ser el del Tennis Malgrat, que va vèncer en la final al CT Torelló (4/1).
