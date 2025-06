L’RCDE Stadium acull amb èxit el IV Congrés CUFADE: E-Sports, transformació, digitalització i noves tendències del sector esportiu autonòmic

El IV Congrés Nacional de CUFADE ha convertit l’RCDE Stadium en l’epicentre del debat i la reflexió sobre el futur de l’esport. Organitzat per la Confederación de Uniones de Federaciones Autonómicas Deportivas de España (CUFADE) i amb el suport de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), l’acte ha reunit més de 300 líders, esportistes, gestors i professionals del sector, en una jornada on la innovació, la digitalització, la sostenibilitat, els E-Sports i el benestar emocional han estat els grans eixos.

La jornada s’ha iniciat amb la benvinguda institucional del president de la UFEC i CUFADE, Gerard Esteva, que ha volgut destacar que “la unió fa la força, i anar junts ens permetrà arribar als èxits i objectius que ens marquem per l’esport autonòmic”. També ha participat en la benvinguda el Secretari General del Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya, Abel García.

Reflexions humanes i valentes sobre la salut mental

La primera taula, centrada en la salut mental a l’alta competició, ha donat veu a experiències colpidores i honestes. El nadador artístic Dennis González, medallista mundial, ha explicat que “la salut mental és un esport més, com ara una assignatura. Ens preparen no només com a esportistes, també com a persones”. En la mateixa línia, Joan Verdú, exjugador de futbol professional i referent de l’RCD Espanyol, ha reflexionat sobre les pressions invisibles i Juan Ferrer, Strongman i atleta d’alt rendiment, ha ressaltat que “és fonamental la formació dels entrenadors. Han de saber com tenir cura i tractar els seus esportistes”. La taula ha estat moderada per la periodista Helena Condis.

Cap a un model esportiu més sostenible i humà

En el segon bloc, dedicat al model esportiu espanyol, Gemma Mengual ha subratllat que “a Espanya sí que hi ha detectors de talent, però tot comença als clubs, que són el primer lloc on acudeixen els esportistes quan comencen”. Al seu costat, Paco Cubelos, també olímpic en piragüisme, ha explicat la seva experiència: “La mateixa persona que em va veure muntar en una piragua per primera vegada ha estat qui m'ha portat tres Jocs Olímpics”.

Monetització amb valors: una nova gestió per a les entitats

En la tercera taula, dedicada a la monetització de les entitats esportives, Jordi Merino, Director d’expansió i gestió de concessions municipals de la UFEC i president de la FEEC, ha presentat ‘UFEC Travel’, “l’agència de viatges de l’esport que començarà a funcionar a partir de setembre”. També ha destacat que des de la UFEC s’està oferint a clubs i federacions suport tècnic i administratius per tirar endavant concessions i així puguin gestionar instal·lacions esportives. David Pampliega, expert en inversió esportiva, ha aportat la seva visió del sector: “Les marques ja no busquen només grans campanyes generalistes. Estan apostant per acords amb entitats que tinguin una comunitat propera”. La taula ha anat a càrrec de la periodista Begoña Villarrubia, que ha actuat com a moderadora.

Els E-Sports, una revolució que ja és present

Un dels punts culminants del congrés ha estat la taula sobre E-Sports i els Jocs Olímpics, amb protagonistes internacionals com el Príncep Omar bin Faisal, president de la Federació Jordana d’E-Sports, que ha valorat molt positivament aquest auge dels E-Sports. Al seu costat, Boban Totovski, secretari general de la Federació Internacional d’E-Sports, ha insistit en la importància d’aquesta modalitat: “Hi ha entrenadors, psicòlegs, rutines diàries… Són atletes professionals”. La sessió ha estat moderada per Mostafa Abusamra, Director d’Estratègia Regional a Healthy Gaming.

Nous camins per finançar l’esport

La cinquena taula ha posat el focus en les finances esportives, amb la participació de líders del sector com Carlos Blanco, que ha donat els següents consells: “Cal insistir, aprendre i emprendre”. També han intervingut Matteo Samaranch, Director de Desenvolupament de Negocis d’ATM MEDIA i Eduardo Pomares, Director d’Institucions Privades de Banco Santander Espanya.

El poder de les xarxes socials

La sessió sobre marca esportiva i xarxes socials ha comptat amb l’influencer PatryJordan, qui ha reconegut que “quan algú que em segueix i em diu que l'he ajudat, entenc que aquest és el veritable sentit del que faig”.També ha participat Laia Cachinero, Directora de Màrqueting d’Etenon Fitness: “A l'hora de col·laborar, ens fixem en el perfil, en els valors que transmet i com es comunica amb la seva comunitat”. I finalment Ana María Labrada, Responsable de Xarxes Socials de Verti Espanya, insisteix enquè “les mètriques importen, però el més important és que hi hagi coherència i connexió real”.

Intel·ligència Artificial: oportunitat o risc?

El congrés ha culminat amb una taula sobre la IA aplicada a l’esport, on Montserrat Rigall, periodista especialitzada, ha advertit que la IA es tracta d’un “complement”. Neema Balolebwami Nelly, fundadora d’EMEA Venture Builder i NEEMA AI, i Aurea Rodríguez, experta en innovació i tecnologia amb més de 20 anys d’experiència al sector públic i privat, han destacat el paper de la IA en els diferents àmbits del dia a dia.

Més de 400 usuaris han participat en les finals d’E-Sports

En paral·lel al congrés, s’hacelebrat l’E-Sports BCNFest, un veritable espectacle competitiu amb les finals presencials de la Lliga Catalana d’E-Sports i la Copa CUFADE, reunint els millors jugadors estatals de videojocs com Gran Turismo (Automobilisme), FC25 (Futbol), Madden NFL (Futbol americà), Lichess.org (Escacs), MLB The Show (Beisbol), Just Dance (Ball Esportiu), EXR (Rem), Play eSailing (Vela) i Zyclebkool (Ciclisme).

Tots ells i elles, representants de diferents comunitats autònomes, han competit amb fair play i esperit esportiu, posant en valor el creixement d’una modalitat que combina esports tradicionals amb tecnologia de darrera generació. L’ambient a l’RCDE Stadium ha estat vibrant, amb una gran presència de famílies, joves, escoles esportives i aficionats vinguts d’arreu. L’esdeveniment ha combinat entusiasme, tecnologia i esport en un format vibrant, obert al públic i amb gran seguiment a les xarxes.