TENNIS TAULA

L’Open Internacional de Vic celebra 40 anys amb figures de primer nivell i més inclusió

La competició acollirà les proves amb esportistes amb Parkinson, a més de l’Open adaptat i les categories de base i veterans

Partit de tennis taula de l’Open Internacional de Vic

SPORT.es

Aquest cap de setmana, Vic acull la 40a edició del seu Open Internacional de tennis taula amb noms destacats com Álvaro Robles, Robert Gardos i KaterinaTomanosvka.

Com a novetat, s’hi disputarà una prova per a esportistes amb Parkinson, a més de l’Open adaptat i les categories de base i veterans. Les finals seran diumenge al matí.

