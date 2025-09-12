TENNIS TAULA
L’Open Internacional de Vic celebra 40 anys amb figures de primer nivell i més inclusió
Aquest cap de setmana, Vic acull la 40a edició del seu Open Internacional de tennis taula amb noms destacats com Álvaro Robles, Robert Gardos i Katerina Tomanosvka.
Com a novetat, s’hi disputarà una prova per a esportistes amb Parkinson, a més de l’Open adaptat i les categories de base i veterans. Les finals seran diumenge al matí.
