TENNIS TAULA

L’Open Internacional de Vic celebra 40 anys amb figures de primer nivell i més inclusió

Tennis taula a Vic

Tennis taula a Vic / UFEC

Aquest cap de setmana, Vic acull la 40a edició del seu Open Internacional de tennis taula amb noms destacats com Álvaro Robles, Robert Gardos i Katerina Tomanosvka.

Com a novetat, s’hi disputarà una prova per a esportistes amb Parkinson, a més de l’Open adaptat i les categories de base i veterans. Les finals seran diumenge al matí.

