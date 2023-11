L’Observatori Català de l’Esport, una referència per a l’anàlisi de l’esport català

Dins l’univers Esportcat, és un agent clau en el disseny de polítiques públiques per fer de l’esport un pilar de país

La importància de tenir dades per prendre decisions. Disposar d’una radiografia acurada i actualitzada de tot el que passa al sector esportiu català, amb dades fiables, és indispensable per definir polítiques públiques. “Saber on hem d’actuar i com per tal que la pràctica esportiva sigui un veritable pilar de país i aporti els beneficis socials, saludables, econòmics, etc. al conjunt de Catalunya”, apunta la secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física, Anna Caula i Paretas.

A Catalunya, la recollida de dades de caire multidisciplinari que permeten fer un seguiment acurat de l’evolució del fenomen esportiu a Catalunya la porta a terme l’Observatori Català de l’Esport, adscrit a l’INEFC Barcelona, dins l’univers Esportcat Generalitat de Catalunya.

Creat el 2006, és “un referent a Catalunya i un orgull per la qualitat i rellevància dels estudis i dades que ofereix a tots els agents socials públics i privats que intervenen en l’àmbit de l’esport a Catalunya”, afegeix Anna Caula. L’Observatori és un actor clau en l’anàlisi i desenvolupament esportiu a Catalunya.

Entre les seves tasques principals, analitza de manera rigorosa i objectiva les dinàmiques esportives en sis grans dimensions: hàbits esportius; organitzacions i espais; economia; formació, recerca i professions; projecció exterior i marc legal i política.

A causa del seu enfocament científic i col•laboratiu, a banda d’un comitè de direcció, compta amb un consell assessor i un comitè d’experts i expertes format per representants de les diferents institucions catalanes i per persones referents dels sector esportiu.

L’Observatori ajuda a comprendre el present de l’esport català i n’està modelant el futur Anna Caula

L’Observatori analitza les tendències més rellevants del sistema esportiu, crea i processa indicadors, realitza recerca sobre temes dels quals no existeix informació a través d’estudis i informes periòdics, i en fa la corresponent difusió. Amb més de 10 estudis i 7 informes publicats des de la seva creació, disposa d’una àmplia gamma de temàtiques. Des de l’avaluació dels hàbits esportius de la població catalana, fins a l’anàlisi del pes econòmic de l’esport a Catalunya o la situació del mercat de treball esportiu. En definitiva, estudis que ofereixen una visió integral del panorama esportiu català.

ELS SEUS ESTUDIS I INFORMES OFEREIXEN AL GOVERN I AL SECTOR UNA VISIÓ INTEGRAL DEL PANORAMA ESPORTIU CATALÀ

Aquests informes i estudis no només proporcionen una base sòlida per a les polítiques esportives futures, sinó que també són recursos útils per a tots els professionals del sector. L’Observatori Català de l’Esport s’ha consolidat com “una eina indispensable per al desenvolupament de l’esport a Catalunya. Perquè ajuda a comprendre millor el present de l’esport català i perquè està modelant activament el seu futur”, conclou Anna Caula. Amb la seva influència creixent, es preveu que l’Observatori continuï sent un motor de canvi positiu per l’esport català.