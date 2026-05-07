ESPORT CATALÀ
L’impacte de la UFEC: 20 milions d’estalvi de la Seguretat Social per a entitats i 4 milions al servei de clubs i federacions
L’Assemblea General destaca l’alt impacte de 3.700 serveis realitzats, que suposen 2 milions d’estalvi per a les federacions i clubs
UFEC
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha posat de manifest el seu paper central dins del sistema esportiu català amb unes xifres d’impacte que evidencien la seva capacitat de generar valor real per a clubs i federacions. Així s’ha mostrat a l’Assemblea General, on s’han rendit comptes de l’activitat del 2025 i el pla d’actuació de 2026.
El lideratge institucional de la UFEC per millorar les condicions de l’esport català s’evidencia amb mesures, com la bonificació del 100 % de les contingències comunes de la Seguretat Social que ja ha comportat un estalvi acumulat superior als 20 milions d’euros per a federacions i clubs catalans.
Per altra banda, l’alt impacte dels més de 3.700 serveis que proporciona la UFEC a entitats esportives ha representat un l’estalvi directe de 2 milions d’euros generat per a federacions i clubs durant el 2025.
A més, la UFEC ha lliurat més de 2 milions d’euros en subvencions per avançar el finançament de les federacions i clubs per al manteniment de la seva activitat. Aquestes xifres consoliden una tendència a l’alça en la capacitat de la UFEC de generar retorn econòmic directe al teixit esportiu.
“La UFEC actua com a motor de serveis, representació i impuls del creixement per a les federacions i els clubs esportius de Catalunya. Aportem solucions reals al dia a dia de les entitats i defensem els seus interessos davant les institucions”, ha afirmat el president de la UFEC, Gerard Esteva, que ha reivindicat el paper de l’entitat com a interlocutor del sector davant les administracions. “El nostre objectiu és clar: alleugerir la càrrega dels clubs i federacions perquè puguin dedicar tots els seus esforços a l’activitat esportiva”, ha afegit.
La UFEC ha destacat que representa un sistema ampli i consolidat, amb 71 federacions, més de 12.500 clubs i 850.000 esportistes. Com a objectius estratègics, l’entitat orienta la seva acció a la defensa del sector esportiu i a la consolidació del seu paper com a entitat de referència, treballant per oferir cada vegada millors serveis a federacions i clubs.
Projectes estratègics
Per al 2026, amb la col·laboració del Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya, la UFEC impulsa un ampli conjunt de projectes estratègics centrats en el reforç del sistema esportiu català: el Congrés de Clubs; la Setmana Catalana de l’Esport; la Festa de l’Esport Català; l’Observatori de l’Esport; el Centre d’Estudis d’Opinió de l’Esport; el programa WESE de lideratge femení; la Gala Dona i Esport; el programa Valors Olímpics; el programa de material inventariable per a federacions; el Programa Marc de Compliance i Seguretat Jurídica; i la campanya “Federa’t” per incentivar les llicències federatives, entre altres.
Consell Directiu paritari
L’Assemblea també ha servit per ratificar la incorporació al Consell Directiu de la UFEC de Marie Teixidor, presidenta de la Federació Catalana de Rugbi; Palmira Jarque, presidenta de la Federació Catalana d’Agility; i Mar Visa, presidenta de la Federació Esportiva de Sords de Catalunya. Així doncs, s’assoleix la paritat en aquest òrgan executiu, com a compromís amb la igualtat i amb l’objectiu de donar visibilitat a les dones directives en l’esport.
Certificacions ISO en igualtat, medi ambient i qualitat
La UFEC també ha rebut oficialment les certificacions internacionals ISO en qualitat, sostenibilitat i igualtat de la mà de l’empresa certificadora Bureau Veritas, un reconeixement que acredita l’excel·lència en la gestió i el compromís de l’entitat amb les polítiques de qualitat, sostenibilitat ambiental i igualtat.
Durant l’acte, la directora comercial de Bureau Veritas Certificació a Iberia, Espanya i Portugal, Cristina Ortega, ha destacat que “l’esport català és un motor de transformació” en aquest tipus de polítiques d’excel·lència, posant en valor el paper referent de la UFEC i del conjunt del sistema esportiu català.
