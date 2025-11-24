ESPORT CATALÀ
L’Hospitalet Atletisme, plata a Atapuerca
L’Hospitalet Atletisme va ser el millor club català al Campionat d’Espanya de clubs a Atapuerca, on va aconseguir la plata en categoria sub 23 femenina gràcies a l’actuació de Clara Las Heras, Ruth Martí, Aida Alemany, Laura Torres i Júlia Munté. També van destacar les medalles individuals d’Estela Alberola i Marcel Samsó en sub 16, i el doblet d’Adrià Boyano i Guillem Cuartero en sub 18.
Naima Aït Alibou i Èlia Saura van pujar al podi per equips amb el Playas de Castelló i el València Atletisme. En l’absolut, Ilias Fifa va ser quart. L’Hospitalet va completar el balanç amb un quart lloc en el relleu mixt.
