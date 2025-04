L’esportista olímpica Aina Cid i l’influencer Mariona Pujol encapçalen la cinquena edició del WESE, el postgrau de lideratge femení en l’esport

La cinquena edició del Women Executive Sports Education (WESE) ja és una realitat. Aquest postgrau pioner, impulsat per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i l'Escola Superior d'Innovació en l'Esport (ESIDE), ha arrencat aquest divendres 11 d’abril amb l'objectiu d'apoderar dones directives i potenciar el lideratge femení en el món de l’esport. El programa, dissenyat per proporcionar eines concretes per a la gestió esportiva, combina formació acadèmica, estratègies de lideratge i experiències de primer nivell tant de l’àmbit esportiu com empresarial. Enguany, com a novetat, el curs comptarà amb el WESE Day, una jornada de networking amb ponències destacades i la participació d’alumnis de les anteriors edicions. Un grup de dones amb ambicions clares Aquest any, el WESE acull un grup de candidates amb perfils molt potents que aspiren a liderar federacions, clubs i organitzacions esportives d’alt nivell. Entre elles, destaca la presència d’Aina Cid, atleta olímpica i única remera espanyola amb tres diplomes olímpics. També sobresurt la influencer Mariona Pujol, que aportarà una visió fresca sobre comunicació i impacte social en l’esport, demostrant la importància de les noves plataformes en la promoció del lideratge femení. La llista de participants es completa amb perfils diversos i amb gran experiència: • Aina Cid, atleta olímpica i única remera espanyola amb tres diplomes olímpics. • Mariona Pujol, atleta, influencer, jugadora de la Queens league. • Cristina Sastre, presidenta de la Federació Catalana d’Esgrima. • Pepa Muñoz, presidenta de la Federació Catalana d’Esport per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual (ACELL). • Marina Ponsa, responsable de la Comissió Feminista de la Federació Catalana d’Escacs i vicepresidenta del Club d’Escacs Barberà, amb intenció de presentar-se a la presidència. • Andrea Medina, esportista d’alt nivell i vinculada a la Federació de Pentatló. • Inma Andreo, inspectora tècnica del Departament d'Energia de la Generalitat i formadora d’espeleologia, amb aspiracions a presidir la Federació d’Espeleologia. • Elisenda Vives, directiva de la Federació Catalana de Vela i vicepresidenta i comodora del Club Nàutic Sitges. • Marta Sierra, professora i directora tècnica del Club de Vòlei Gavà, futura presidenta de la Federació Catalana de Voleibol. • Cristina Romero, business developer i gerent de la Federació Catalana d’Hoquei. • Alba Molina, responsable d’esdeveniments de patinatge i gerent de la Federació Catalana de Patinatge. • Eva Tudela, secretària general de la Federació Catalana de Gimnàstica. • Carolina Ramos, treballadora federativa de la Federació Catalana de Futbol. Formació especialitzada i lideratge transformador El curs estarà dirigit per Mònica Utrera, especialista en Habilitats Directives amb perspectiva de gènere, doctora en psicologia organitzacional i investigadora en rendiment directiu estratègic. Estarà acompanyada per un equip docent d’alt nivell format per Judit Miret, Ètel Gordo, Rubén Fernández i Àlex Berenguer, professionals amb gran experiència en desenvolupament personal, lideratge, gestió del conflicte i equips d'alt rendiment. A més, aquesta primera sessió ha comptat amb la benvinguda de Maribel Zamora, presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, vicepresidenta de la UFEC i presidenta de la Comissió Dona i Esport de la UFEC. / UFEC