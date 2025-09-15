V SETMANA CATALANA DE L’ESPORT
L’esport inclusiu brilla a la V Setmana Catalana de l’Esport amb escacs, vòlei i dansa
Ha servit per fer visible la riquesa i la diversitat de l’esport federat arreu del territori
SPORT
La V Setmana Catalana de l’Esport, impulsada per la UFEC i el Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya per fer visible la riquesa i la diversitat de l’esport federat arreu del territori, ha viscut un cap de setmana carregat d’inclusió, emoció i èxits esportius en tres disciplines que han esdevingut protagonistes: els escacs adaptats, el sitting volley i el ball esportiu.
Triomf català als escacs inclusius internacionals
El 5è Torneig Internacional Inclusiu d’Escacs, disputat a l’Hotel Ilunion Les Corts de Barcelona, ha estat una de les cites més destacades d’aquesta edició. Organitzat per la Federació Catalana d’Esports per a Cecs (FCECS), amb el suport de la Federació Catalana d’Escacs, l’Ajuntament de Barcelona i la UFEC, el torneig ha comptat amb la participació de sis seleccions de quatre països diferents, amb partides adaptades per a esportistes amb discapacitat visual.
La selecció catalana de la Federació Catalana d’Escacs s’ha proclamat campiona del torneig, seguida en segona posició per la selecció de la FCECS, deixant un pòdium català que reforça l’aposta pel talent i la inclusió dins l’esport d’elit. La medalla de bronze va ser per a Romania.
El sitting volley es consolida com a exemple d’esport adaptat
A Granollers, el III Torneig Internacional de Sitting Volley ha tornat a situar aquesta modalitat com un referent en creixement dins l’esport adaptat. El Pavelló de Can Bassa ha estat l’escenari d’un campionat intens i molt seguit, amb partits disputats en format triangular entre la Selecció Catalana, el Sitting Volley Sevilla i l’equip italià Chieri ’76, que s’ha proclamat campió.
Organitzat per la Federació Catalana de Voleibol i l’AE Carles Vallbona, el torneig ha rebut el suport institucional i ha demostrat la capacitat del sitting volley per generar espectacle, competició i valors d’inclusió social. Catalunya ha finalitzat en tercera posició, amb una actuació molt destacada davant rivals d’alt nivell.
Vilanova i la Geltrú vibra amb el Vilanova Dance Festival
La dansa esportiva també ha tingut el seu gran espai a la V Setmana Catalana de l’Esport amb una nova edició del Vilanova Dance Festival, organitzat per la Federació Catalana de Ball Esportiu. Durant dues jornades, Vilanova i la Geltrú s’ha omplert de música, ritme i emoció amb les competicions de latin, standard, dance show i categories inferiors, que han comptat amb una gran actuació dels esportistes catalans.
El festival ha posat en valor el ball com a disciplina artística i federativa, oferint una plataforma per al talent jove i per a la promoció del ball com a eina d’expressió i esportivitat.
