L’esport federat col·labora amb La Marató

La 32a edició de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, dedicada a la salut sexual i reproductiva i que té les dones i els joves com a principals protagonistes, va aconseguir recaptar prop de sis milions d’euros per lluitar contra els tabús i estigmes que en dificulten la visibilització i la normalització.

Milers d’entitats es van sumar durant el mes de desembre amb La Marató, organitzant diferents activitats de caire solidari. I l’esport federat català també va posar el seu granet de sorra.

Diferents federacions esportives catalanes es van bolcar amb l’esdeveniment, col·laborant en una temàtica que engloba el conjunt de patologies que més ens afecta, en tots els aspectes i al llarg de tota la nostra vida. La Federació Catalana de Pentatló Modern va organitzar a Granollers un Làser Run en família que va comptar amb la implicació i participació de més de 100 persones; mentre que la Federació Catalana de Tir amb Arc juntament amb el Club Arquers Cerdanyola del Vallès va gestionar dues jornades de portes obertes amb diferents tirades en format sala i amb aportació voluntària. La Federació Catalana de Kick-Boxing va organitzar la Copa Catalana de Promoció, on part de la recaptació va anar també destinada a La Marató.

D’altra banda, 1.089 jugadors i jugadores van participar al Torneig Benèfic per la Marató organitzat per la Federació Catalana de Pitch and Putt, i que es va celebrar simultàniament a la majoria de camps de P&P de Catalunya. En total, es van aconseguir recaptar 5.989,500 euros per La Marató de TV3.