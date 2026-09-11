ESPORT CATALÀ
L’esport català celebra la Diada Nacional de Catalunya amb l’ofrena floral de la UFEC al monument a Rafael Casanova
El president de la UFEC, Gerard Esteva, ha encapçalat aquest matí l’ofrena acompanyat dels presidents i les presidentes de les federacions esportives catalanes
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha fet aquest matí l’ofrena floral al monument a Rafael Casanova amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. El president de l’entitat, Gerard Esteva, ha encapçalat la delegació de l’esport català, acompanyat dels presidents i les presidentes de les federacions esportives catalanes.
Amb aquesta ofrena, l’esport català surt al carrer per sumar-se a la celebració de la Diada Nacional i per reivindicar el paper de l’esport com a element vertebrador del país. La delegació encapçalada per Esteva ha dipositat un ram de flors davant del monument i ha traslladat el reconeixement de la UFEC a les federacions, els clubs, els i les esportistes i el voluntariat que sostenen el dia a dia de l’esport català.
“Les federacions i els clubs són una part essencial d’allò que som com a país i, en una jornada com la d’avui, l’esport català celebra amb orgull la Diada Nacional de Catalunya”, ha destacat Gerard Esteva en les declaracions posteriors a l’ofrena.
El president de la UFEC ha aprofitat per convidar la ciutadania a participar en la VI Setmana Catalana de l’Esport, que enguany torna a projectar el país a través de les seleccions catalanes: “Convido tothom a venir a veure els equips catalans. Són més de 2.000 esportistes de 60 països que competeixen contra les nostres seleccions, i no hi ha millor manera de projectar Catalunya al món que fer-ho a través de l’esport».
La VI Setmana Catalana de l’Esport se celebra fins al 31 d’octubre arreu del territori, amb l’acte central previst per al 20 de setembre, i reuneix competicions internacionals de múltiples federacions en un mateix projecte de país.
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