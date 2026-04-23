ESPORT CATALÀ

L’equip B del Joventut Al-Vici, directe a primera divisió

L'equip B del Joventut Al-Vici, directe a primera divisió / UFEC

UFEC

Celebrada la cinquena i darrera jornada de la Lliga Catalana de segona divisió l’equip B del Joventut Al-Vici BC de Castelldefels, format per Enrique Ureta, Joan Massanes, Jordi Ponsico, Josep Pi, Mariana Rendon, Miquel Àngel Roig i Rafael Fernàndez, els quals van aixecar la copa de campions, títol que els dona l’ascens directa a primera divisió.

L’equip el Team Ilerdense d’Artesa de Lleida format per Alfonso Gordillo, Francisco Botero, Francisco Gordillo, Joan Puig i Salvador Porras, van estar imparables remuntant 12 punts als campions i aconseguint classificar-se en segon lloc a 2 punts de la victòria. Team Ilerdense, juntament amb el Break Bowlers de Barcelona han aconseguit la plaça per disputar la final d’ascens que tindrà lloc el 31 de maig. L’equip Mediterrània C de Barcelona, manté la categoria, mentre l’equip A del Terrassa BC passa a la final de permanència que es diputarà el 10 de maig.

