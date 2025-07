L’atletisme brilla a Barcelona dins la V Setmana Catalana de l’Esport

L’Estadi Serrahima de Barcelona ha estat l’escenari d’una nova edició del Míting Internacional Ciutat de Barcelona, una cita atlètica de primer nivell que enguany s’ha integrat dins de la V Setmana Catalana de l’Esport, impulsada per la UFEC per promoure i visibilitzar l’esport arreu del país. Amb una destacada participació d’atletes catalans i figures de renom internacional, el míting ha ofert una jornada plena d’emocions i marques de gran valor esportiu.

Els noms d’Esther Guerrero i Mariano Garcia han estat els grans protagonistes. La banyolina ha brillat als 800 metres amb un temps d’1:59.70, tornant a baixar dels dos minuts i assegurant la mínima per al Mundial. En una cursa d’altíssim nivell, ha estat acompanyada per altres atletes destacades com Marta Mitjans, Daniela Garcia i Júlia Lillo. En la prova masculina, Mariano Garcia ha ofert un final d’infart amb Elvin Josué Canales, imposant-se amb una marca personal d’1:44.65 i assolint la millor puntuació del míting.

L’atletisme català també ha estat protagonista en altres proves, amb victòries de Jaël-Sakura Bestué als 100 metres, Xènia Benach als 100 tanques, Carlos Sáez als 1.500 metres masculins i Marina Martínez als femenins. Aquesta darrera cursa ha tingut un moment especialment emotiu amb la retirada de Zoya Naumov, que s’ha acomiadat de les pistes amb una recta d’honor. També han destacat Artur Coll en perxa, Bernat Canet als 100 metres, Oriol Sánchez als 200 i Joan Gea en llargada. El polonès Dawid Wegner ha tancat la jornada amb un nou rècord del míting en javelina, amb una marca de 80.30 metres.

Amb més d’un miler d’espectadors i retransmissió per Esport3, el míting ha estat un èxit organitzatiu i esportiu que consolida Barcelona com a capital atlètica i reforça el compromís de la UFEC amb l’impuls i la difusió de l’esport català en totes les seves dimensions.