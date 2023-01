L’Atlètic Terrassa i el Club Egara, campions de Catalunya de primera sala

El Pavelló de Can Jofresa de Terrassa va ser l’escenari de les finals dels Campionats de Catalunya de Primera Sala Can Jofresa, amb una presència important d’aficionats, va poder gaudir de l’hockey sala de primer nivell i de dos intensos enfrontaments

El Pavelló de Can Jofresa de Terrassa va ser l’escenari de les finals dels Campionats de Catalunya de Primera Sala, que va tenir com a grans triomfadors l’Atlètic Terrassa en categoria masculina i el Club Egara en femenina. Can Jofresa, amb una presència important d’aficionats, va poder gaudir de l’hockey sala de primer nivell i de dos intensos enfrontaments.

Pel que fa a la competició masculina, l’equip campió va inaugurar el marcador al segon temps, amb el gol de Joan Tarrés, però minuts més tard Pablo Espino igualava el lluminós. Oriol Serrahima, al tercer temps, posava als blaus-i-negres per endavant, resultat que es va mantenir fins a l’últim temps quan Quim Malgosa igualava pels grocs. No obstant, finalment Pol Cabré-Verdiell aconseguia el gol de la victòria per l’Atlètic i desencadenava l’eufòria dels terrassencs.

Pel que fa a la femenina, els equips classificats per a la gran final no es va saber fins el dia abans, amb la disputa de l’última jornada del Campionat de Primera Femení, on es va decidir que pel títol lluitarien el Club Egara i l’Atlètic Terrassa.

Des de bon inici les jugadores del Club Egara van mostrar la seva supremacia i van inaugurar el marcador al cap de sis minuts del començament del partit amb el gol de Nona López-Llauder. Un minut més tard repetia per les ratllades Marta Grau. Al segon temps, minut 2, va tornar a marcar Marta Grau i dos minuts més tard ho va fer Berta Muñoz.

El primer gol de les grogues no arribaria fins al tercer temps, transformat per Núria Carles. Nona López-LLauder tornaria a marcar pel Club Egara posant-se amb quatre gols d’avantatge. Núria Carles va fer dos gols més a l’últim temps finalitzant la final amb la victòria del Club Egara per 5-3 sobre l’Atlètic Terrassa.