NATACIÓ
L’Assolim CN Mataró, campió de la XVIII Copa Catalunya femenina
Va vèncer el CN Sant Andreu a la final
SPORT
L’Assolim CN Mataró s’ha proclamat campió de la XVIII Copa Catalunya de Divisió d’Honor femenina en superar per 9-11 el CN Sant Andreu, vigent campió de Catalunya i d’Europa. Les mataronines van signar una final d’alt voltatge decidida en els últims minuts, amb l’encert ofensiu de Jewel Roemer i Tilly Kearns, i les aturades determinants de Mariona Terré, escollida MVP.
El CN Terrassa va completar el podi amb el bronze després de guanyar l’Astralpool CN Sabadell (9-12).
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Las intenciones del Barça con Rashford
- Impacto inmediato Jan Virgili: el Barça se frota las manos
- Fati Vázquez destapa su romance con Lamine Yamal y le lanza una advertencia
- Flick prueba un once con rotaciones para Oviedo
- La excepción de Laporta con De Jong
- ¿Cuánto le cuesta al Barça cada partido en Montjuïc?
- ¿Quién es Baba Kourouma, la nueva sorpresa de Hansi Flick?
- ¡Confirmado! El primer clásico Madrid - Barça de la temporada ya tiene fecha y horario