NATACIÓ

L’Assolim CN Mataró, campió de la XVIII Copa Catalunya femenina

Va vèncer el CN Sant Andreu a la final

L'Assolim CN Mataró, campió de Catalunya

L'Assolim CN Mataró, campió de Catalunya / UFEC

SPORT

L’Assolim CN Mataró s’ha proclamat campió de la XVIII Copa Catalunya de Divisió d’Honor femenina en superar per 9-11 el CN Sant Andreu, vigent campió de Catalunya i d’Europa. Les mataronines van signar una final d’alt voltatge decidida en els últims minuts, amb l’encert ofensiu de Jewel Roemer i Tilly Kearns, i les aturades determinants de Mariona Terré, escollida MVP.

El CN Terrassa va completar el podi amb el bronze després de guanyar l’Astralpool CN Sabadell (9-12).

