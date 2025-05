L’AS Cunit, triple campió d’Europa, i el CPA Olot guanyen el Campionat d’Europa de Grups Xou i Quartets 2025

Catalunya ha tornat a demostrar el seu domini incontestable en el patinatge artístic sobre rodes amb una exhibició d’or al Campionat d’Europa de Grups Xou i Quartets celebrat a Saragossa. El CPA Olot ha guanyat la final de grups grans en una nova i intensa pugna amb el CPA Girona. Les olotines, dirigides per Ricard Planiol i Ester Fàbrega, han captivat el jurat amb Sí, vull, una coreografia impactant contra la violència de gènere. Amb una puntuació de 43,13 punts, han superat el Girona i el seu programa Empatia, que ha obtingut 41,90 punts. El club italià Cristal Skating Team ha completat el podi amb 37,83 punts.

En la categoria de quartets sènior, el Club Artistic Skating Cunit s’ha imposat amb autoritat. El quartet format per Pau García, Llorenç Álvarez, Biel Jané i Ot Font ha brillat amb Vortex, sumant 71 punts i penjant-se l’or per davant dels italians Deja Vu i dels espanyols El Tejar.

L’AS Cunit ha signat una actuació històrica amb tres títols europeus. En xous júniors, l’equip català s’ha proclamat campió amb World as One, mentre el CPA Llavaneres ha assolit una meritòria cinquena posició amb On vas?. I en xous petits, Cunit ha tornat a triomfar amb Oh Fortuna, en una final molt disputada. El CPA Tona ha estat subcampió amb Again, consolidant-se com a gran rival català, i el CPA Ripollet ha quedat quart amb Alive, a les portes del podi, que ha completat el club italià Evolution.

Un cop més, els equips catalans demostren el seu lideratge absolut a Europa, tant en talent creatiu com en execució tècnica.