HOCKEY
L’AD Rimas i l’EHC es coronen campions de la històrica primera Final Four de la Superlliga Catalana
El hockey català ha escrit una nova pàgina en la seva història amb la celebració de la primera Final Four de la Superlliga Catalana de Hockey, que té com a objectiu professionalitzar l'elit del hockey català, i que ha conclòs amb un rotund èxit d'assistència i nivell competitiu.
L'AD Rimas es va proclamar campió en superar el Pedralbes HC per un ajustat 3 a 2 en un duel d'alt voltatge en la categoria femenina. I en la categoria masculina, l'EHC va aixecar el títol de la Superlliga en imposar-se al Vallès Esportiu per un clar 4 a 2.
La Federació Catalana de Hockey fa una valoració excel·lent d'aquesta primera Final Four, que neix amb la vocació de consolidar-se com un dels grans esdeveniments esportius del país i com l'aparador principal del talent del hockey català.
