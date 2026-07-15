El ‘KING & QUEEN OF THE BEACH’ torna a Cunit amb la seva 3a edició
La competició més dinàmica del vòlei platja reunirà algunes de les millors parelles del panorama català i estatal en un format únic que repartirà 5.000 euros en premis
La competició més dinàmica del vòlei platja reunirà algunes de les millors parelles del panorama català i estatal en un format únic que repartirà 5.000 euros en premis La Federació Catalana de Voleibol torna a apostar aquest estiu per un dels formats més originals i espectaculars del vòlei platja amb la celebració de la 3a edició del ‘King & Queen of the Beach’, que tindrà lloc el 25 de juliol a la platja de Cunit. El torneig, consolidat com una de les cites més singulars del calendari, reunirà alguns dels millors especialistes del panorama català i estatal en una jornada marcada pel ritme, l’espectacle i una important dotació econòmica.
La prova es disputarà en categories femenina i masculina amb un màxim de 12 parelles per categoria. L’accés es determinarà segons el rànquing, amb les vuit primeres parelles del rànquing estatal i les quatre millors del rànquing català entre la resta d’inscrites, fet que garanteix la presència d’algunes de les principals referències del circuit. Un dels grans atractius del ‘King & Queen of the Beach’ és el seu format de joc, molt diferent del vòlei platja tradicional. Les parelles competeixen per mantenir-se a la pista i sumar el màxim nombre de punts possible, en un sistema que genera intercanvis constants, un ritme molt elevat i partits especialment intensos tant per als participants com per al públic. La jornada constarà de tres fases. En la primera, les dotze parelles es repartiran en dos grups de sis. Les dues primeres classificades de cada grup accediran directament a la final, mentre que les parelles classificades entre la tercera i la cinquena posició disputaran una semifinal que decidirà la cinquena i última plaça per a la lluita pel títol. La gran final reunirà les cinc millors parelles de la jornada, que competiran per coronar-se com a ‘King & Queen of the Beach’ 2026. Un altre dels grans al·licients serà la dotació econòmica.
La Federació Catalana de Voleibol repartirà 5.000 euros en premis entre les millors parelles, una xifra que reforça el prestigi de la prova i la consolida com una de les cites més atractives de l’estiu. Amb aquesta tercera edició, l’ens federatiu reafirma la seva aposta per formats innovadors que enriqueixen el calendari català de vòlei platja i ofereixen una experiència competitiva diferent tant als esportistes com als aficionats. Cunit tornarà a ser, un estiu més, l’escenari on es coronaran els nous reis i reines de la sorra.
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