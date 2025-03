Kick-boxing i espectacle a la gala internacional Queens of Queens

La gala internacional Queens of Queens, organitzada per la Federació Catalana de Kick-boxing, va registrar un ple absolut en una nit memorable dedicada al kickboxing femení, i que es va celebrar en motiu del 8M. L’esdeveniment va comptar amb una àmplia participació d’esportistes, tant en la categoria amateur com en la professional, demostrant el creixement i la consolidació d’aquest esport entre les dones.

Exhibició d'alt nivell

Al llarg de la vetllada, es van disputar nombrosos combats d’alt nivell, on les lluitadores van exhibir la seva tècnica, força i determinació. La creixent presència femenina en aquesta disciplina es va fer evident tant en el nivell de competició com en l’entusiasme del públic, que va vibrar amb cada enfrontament.

La victoria de Mireia Garcia

El combat estel·lar de la nit va tenir com a protagonista la campiona internacional Mireia Garcia, que va demostrar una vegada més la seva qualitat sobre el ring. Garcia va aconseguir la victòria per punts en un combat intens i molt disputat, que va fer aixecar el públic de les seves cadires.