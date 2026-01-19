KORFBAL
El KC Barcelona es proclama campió de la IKF Korfball Champions League Challenger
El Korfbal Club Barcelona s'ha alçat amb el trofeu de campió de la IKF Korfball Champions League Challenger 2025-26 després de derrotar en una igualadíssima i trepidant final a l’equip hongarès Guardians SC per 19 a 22.
Els barcelonins van finalitzar en primera posició en la fase de grups, amb un balanç de dues victòries i una derrota, i a les semifinals van superar en un intens partit per 15-13 al CCCD Carnaxide de Portugal.
Amb aquest nou triomf internacional, el KC Barcelona suma un altre trofeu europeu a les seves vitrines, com ja va fer amb l’antiga IKF Europa Shield. El vigent campió de la lliga catalana ha demostrat durant tota aquesta setmana el bon nivell i competitivitat del korfbal català, i segueix les petjades de bons resultats aconseguits també en l’àmbit de selecció absoluta, sub-21 i sub-19, que fa que Catalunya estigui actualment en 6a posició en el rànquing mundial.
Cal destacar la participació dels equips catalans, amb el Club Korfbal Castellbisbal que va vèncer al IKF KCL Satellite, i el Terrassa Vallparadís KC, que tot i finalitzar sisens, va estar a punt de classificar-se per a les semifinals.
- Real Sociedad - Barcelona, en directo hoy: última hora de LaLiga EA Sports, en vivo
- Senegal - Marruecos, en directo hoy: Final de la Copa África, última hora en vivo
- Real Sociedad - Barcelona: reacciones, polémicas y última hora
- La convocatoria de Hansi Flick para el Real Sociedad - FC Barcelona de LaLiga 2025/26
- Decisión tomada con el futuro de Mbacke: ya tiene destino
- Las redes se ceban con Juan Carlos Rivero después de volver a liarla en el Espanyol-Girona: 'Gol del Villarreal
- José Elías, multimillonario, sobre su estilo de vida: 'Si me levanto y no me apetece trabajar, no voy
- El comunicado médico del Barça sobre Raphinha