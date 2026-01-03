Tenis
Kafelnikov elogia a Ferrero i dona un consell a Alcaraz: "Que el pare no interfereixi"
L’extenista rus Ievgueni Kafelnikov va donar la seva opinió sobre la polèmica en què està envoltat el tenista murcià.
El cas Alcaraz-Ferrero continua generant molta controvèrsia. Opinions i consells de tota mena per part de jugadors, tècnics i fins i tot persones allunyades del món del tenis. En aquest cas, Ievgueni Kafelnikov, exnúmero u del món l’any 1999, va dir la seva en una entrevista concedida al mitjà serbi SportKlub, centrant el seu discurs en l’edat del tenista murcià.
«Sempre és molt fàcil parlar quan no coneixes la situació ni saps què ha passat. Ferrero és un professional (ja ho era com a tenista) i estic segur que exigeix un compromís absolut als seus tenistes i que el seu nivell d’exigència professional és molt alt. Com que Alcaraz és espanyol, jove i l'atreuen les temptacions externes… deu haver estat difícil treballar amb ell últimament», va comentar la llegenda russa.
Això és perquè Kafelnikov coneix perfectament qui fins fa uns dies era l’entrenador de Carlos Alcaraz. Al llarg de les seves carreres, es van enfrontar fins a tres vegades, amb una victòria per a Ferrero i dues per a l’exnúmero u. Les declaracions del rus corroboren el gran impacte que ha tingut la marxa de Ferrero, que apareix en entrevistes totalment alienes a aquesta situació.
«Als 22 anys és segur que les noies, la fama i tot el que això comporta el persegueixen. Ningú podria resistir-se a algú tan jove. Crec que Ferrero se’n va adonar i va intentar separar el tenis i l’entrenament del soroll que l’envoltava. Crec que aquí és on va començar el conflicte entre tots dos», va reconèixer, tornant a posar el focus en la joventut del jugador.
Tot i això, per a ell la culpa no és ni de Ferrero ni d’Alcaraz. «L’error més gran de la ruptura entre Ferrero i Alcaraz és que els pares s’hagin ficat en el procés. No conec el pare d’Alcaraz, però mai m’ha agradat que facin això. A la meva família era jo qui prenia les decisions. El meu pare mai s'entremetia en quant li pagava al meu entrenador o si contractava aquest o aquell».
És el pare el principal problema d'Alcaraz?
«No tinc ni idea de com li anirà a Alcaraz sense Ferrero. Però, per què acabes una col·laboració tan exitosa? Semblaven feliços, i mai no hi va haver senyals que se separarien perquè guanyaven Grand Slams, eren números u del món. Estic convençut que el pare d’Alcaraz va tenir molt a veure en la ruptura amb Ferrero, i no el mateix Alcaraz», va reflexionar.
«El nou entrenador d’Alcaraz hauria de demanar que els pares no interfereixin. Poden ser a la llotja animant, viatjar, però no entremetre’s en els entrenaments. Un pare no pot ser un agent que s’encarregui dels negocis, els calendaris i la resta de coses. No estic segur de qui podria entrenar Alcaraz ara». Una postura favorable a la figura de Juan Carlos Ferrero i molt crítica amb l’entorn de l’actual número u.
