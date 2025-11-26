UFEC
El jurado de la Festa de l’Esport Català decide los y las finalistas de la 29a edición
El jurado de la 29ª edición, organizada por el Departamento de Deportes, la UFEC y el diario Sport, se han reunido este miércoles, con la participación de Berni Álvarez, para decidir los finalistas de cada categoría según las candidaturas enviadas por las federaciones deportivas catalanas
El jurado de la 29ª edición de la Fiesta del Deporte Catalán, organizada por el Departamento de Deportes de la Generalitat de Catalunya, la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña y el diario SPORT, se ha reunido hoy en Barcelona para decidir los finalistas de cada categoría a partir de las candidaturas presentadas por las federaciones deportivas catalanas. Antes de la gala se reunirá un comité decisorio que proclamará a los ganadores y ganadoras definitivos, cuyos nombres se darán a conocer durante la propia celebración.
Entre los finalistas al mejor deportista catalán figuran Kilian Jornet en carreras de montaña, Marc Márquez en motociclismo y Lamine Yamal en fútbol. En la categoría femenina han sido seleccionadas Iris Tió de natación sincronizada, Berta Abellán de motociclismo y Aitana Bonmatí de fútbol. Como deportistas con mayor proyección han sido escogidos Ladimir Mayorov en tenis de mesa, Marc Barceló en ajedrez y Joan Garcia en fútbol, mientras que en el ámbito femenino destacan Geila Macià en escalada, Anna Simona en piragüismo y Nagore Martínez en golf.
En cuanto a los equipos que más éxitos han aportado al deporte catalán, los finalistas son el CN Sant Andreu femenino de waterpolo, el FC Barcelona femenino de fútbol y el Club Patí Vila-sana de hockey patines. Para el reconocimiento al mejor entrenador o entrenadora han sido seleccionados Patrícia López en gimnasia, Andrea Fuentes en natación sincronizada y Javi Aznar en waterpolo. En la categoría de Espíritu Deportivo se encuentran el proyecto Hockey+ en su vigésimo aniversario, Irene Bolea de FECDAS y Dani Anglada de vela. Finalmente, como candidatos al reconocimiento de Deportista Legendario 360 figuran Felipe Perrone en waterpolo, Sergio Busquets en fútbol y Anna Cruz en baloncesto.
El jurado ha estado presidido por el consejero de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez, el presidente de la UFEC, Gerard Esteva, y el director del diario SPORT, Joan Vehils, junto con representantes de los patrocinadores AON, la Asociación de Municipios de Catalunya, Etenon, Banco Santander y Mutuacat, además de representantes de diversos medios de comunicación deportivos.
