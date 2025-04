El Junior FC es proclama campió de l’EHCO Trophy 2025

El Junior FC ha fet història a Amstelveen (Països Baixos) proclamant-se campió de l’EHCO Trophy 2025, una de les competicions més prestigioses del hockey formatiu europeu. Després d’una excel·lent fase de grups i una emocionant final, el conjunt català ha demostrat el seu potencial al més alt nivell internacional.

En la fase de grups, el Junior FC va començar amb un empat a 3 davant el Repton HC d’Anglaterra, seguit d’una victòria per 4-6 contra l’amfitrió Pinoké i un triomf contundent per 2-0 davant el Racing Club Bruxelles de Bèlgica. Aquests resultats els van permetre accedir a la gran final com a líders del seu grup.

A la final, el Junior FC es va enfrontar al Waterloo Ducks de Bèlgica. Amb una actuació brillant, l’equip català va dominar el partit i es va imposar amb un resultat que els va atorgar el títol de campions.