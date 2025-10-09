Judo
Júlia Beltrán, subcampiona d’Europa de Jiu Jitsu
El Jiu Jitsu català torna a destacar a Europa amb la plata de Júlia Beltrán en la categoria Ne Waza Sub 21. L’actual campiona d’Espanya absoluta va brillar amb combats d’alt nivell, confirmant la seva projecció internacional.
Núria Álvarez, encara en edat Sub 18, va sorprendre en la categoria Fighting Sub 21 i es va quedar a les portes del bronze, mentre que Wendy de la Fuente, campiona estatal de Jiu Jitsu i subcampiona de Judo, va signar una meritòria novena posició davant rivals d’altíssim nivell.
