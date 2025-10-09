Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Júlia Beltrán, subcampiona d’Europa de Jiu Jitsu

Júlia Beltrán amb la medalla de subcampiona d’Europa de Jiu Jitsu

Júlia Beltrán amb la medalla de subcampiona d’Europa de Jiu Jitsu / UFEC

El Jiu Jitsu català torna a destacar a Europa amb la plata de Júlia Beltrán en la categoria Ne Waza Sub 21. L’actual campiona d’Espanya absoluta va brillar amb combats d’alt nivell, confirmant la seva projecció internacional.

Núria Álvarez, encara en edat Sub 18, va sorprendre en la categoria Fighting Sub 21 i es va quedar a les portes del bronze, mentre que Wendy de la Fuente, campiona estatal de Jiu Jitsu i subcampiona de Judo, va signar una meritòria novena posició davant rivals d’altíssim nivell.

