JUDO

Júlia Beltran i Núria Álvarez, plata al Campionat d’Europa de Jiu Jitsu U18 i U21

Júlia Beltran i Núria Álvarez, plata al Campionat d’Europa de Jiu Jitsu U18 i U21

Júlia Beltran i Núria Álvarez, plata al Campionat d’Europa de Jiu Jitsu U18 i U21 / UFEC

SPORT.es

SPORT.es

Catalunya hi va estar representada al Campionat d’Europa de Jiu-Jitsu en categories U18 i U21 pels esportistes Genís Florença, Júlia Beltran i Núria Álvarez, que van signar una actuació excel·lent. Cal destacar especialment els resultats de Júlia Beltran i Núria Álvarez, que es van proclamar subcampiones d’Europa en les seves respectives categories. Pel que fa a Genís Florença, tot i no assolir posició de podi en aquesta ocasió, va completar una actuació molt meritòria en Ne Waza U18. Va finalitzar en la part alta d’un quadre de 27 competidors, amb derrotes únicament davant de dos dels futurs medallistes europeus.

