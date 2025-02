Judith Calvo s’acomiada de la natació artística: un adeu prematur a una trajectòria brillant

Amb només 21 anys, Judith Calvo ha anunciat la seva retirada de la natació artística, tancant així una carrera esportiva intensa i plena d’èxits. Es va iniciar en aquest esport als 5 anys al Club Natació Granollers (CNG) i ha decidit posar fi a una etapa que l’ha portat a competir al màxim nivell i a deixar una petjada significativa en la disciplina.

La seva trajectòria esportiva ha estat marcada per la precocitat i el talent. Amb només 13 anys, Calvo va fer un salt important en la seva formació en incorporar-se a la Residència Joaquim Blume, on va començar a competir a escala internacional amb la selecció catalana. Poc després, va ser convocada per la selecció espanyola, amb la qual va disputar la prestigiosa Copa COMEN i diverses competicions internacionals en la categoria júnior. Amb 18 anys, va accedir al Centre d’Alt Rendiment (CAR), on va consolidar-se com a integrant del duet mixt nacional, disciplina en què ha obtingut resultats destacats.

Durant aquests anys, Judith Calvo ha acumulat un palmarès impressionant, amb medalles en diverses edicions de la World Cup. Ha estat campiona en duet mixt lliure a Egipte i París, subcampiona en la Superfinal de la World Cup a Oviedo, així com en la World Cup de Montpeller, i ha aconseguit el bronze a Pequín en la mateixa modalitat. La seva entrega i constància l’han convertit en una de les figures més rellevants de la natació artística espanyola, tot i no haver tingut l’oportunitat de participar en grans competicions com els Jocs Olímpics o els Mundials.

L’acte d’homenatge a la seva trajectòria, celebrat al CNG, va comptar amb la presència de l’exnedadora olímpica de natació artística Alba Cabello i d’Eduard Escandell, membre de la Junta de la Federació Catalana de Natació. En un ambient emotiu, companys, entrenadors i amics van destacar el llegat que deixa Calvo, no només pels seus èxits esportius, sinó també pel seu compromís i passió per la natació artística.