Juan Leach i Cristina Pàmies, nous campions de Catalunya Sènior 2026
Juan Leach va guanyar amb 148 cops i Pàmies amb 156
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El Club de Golf Vallromanes ha acollit el Campionat de Catalunya Sènior oficial de la FCGolf. Després de dues caloroses jornades de joc a l'espectacular recorregut del golf català, Juan Leach i Cristina Pàmies es van proclamar campions.
Leach va sumar 148 cops per guanyar per un sol impacte el seu company Jorge Rubio, que va quedar subcampió. A la competició femenina, Pàmies va dominar amb 156 cops, mentre que Raquel Márquez va cloure el torneig en la segona posició amb 170 impactes.
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