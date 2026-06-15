Josep Madurell es penja la plata al Mundial de Corea del Sud

Madurell, d’Agrupació Congrés, s'ha penjat la medalla de plata en la categoria +85 al campionat del món disputat a Gangneung, Corea del Sud. En la final, ha cedit contra el xinès Liang per 1-3.

La llegenda catalana ha fet un torneig impecable. Als quarts de final s’ha desfet de l'alemany Schmidt (3-1) i a les semifinals ha superat amb molta claredat el xinès Wang (3-0).

Després del partit, Madurell assegurava estar satisfet: "No es pot guanyar sempre, el xinès ha estat superior. Estic content, he lluitat i estic molt satisfet per haver arribat a la final".

Noticias relacionadas

Aquesta no és l'única medalla que s'endú de la competició. En dobles +75 ha fet bronze amb el seu company Toni Alemany.