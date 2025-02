‘URTAIN, EL ÍDOLO DE BARRO’ guanyadora de la 15ª edició del BCN Sports Film Festival

La cerimònia de cloenda de la 15ª edició del BCN Sports Film Festival, celebrada al Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch, ha estat un punt de trobada entre el món del cinema, l’esport, la política i la societat. ‘Urtain, el ídolo de barro’ s’ha proclamat guanyadora d’aquesta nova edició. Es tracta d’un documental que explica la història de José Manuel Urtain, un boxejador de renom, un campió del boxeig modelat pels mitjans de comunicació tant per bé com per mal.