Jordi Tamayo, nou membre de la Junta Directiva de la Global Pickleball Federation
Jordi Tamayo, President de la Federació Catalana de Tennis i Vicepresident Primer de la Real Federación Española de Tenis, ha estat elegit com a nou membre de la Junta Directiva de la Global Pickleball Federation (GPF) per al mandat 2026-2029. La seva designació, en qualitat de representant continental europeu, va tenir lloc durant l’Assemblea General celebrada aquesta darrera setmana a Manila (Filipines).
La nova Junta Directiva de la GPF estarà integrada per 15 membres i presidida pel mexicà Javier Regalado. D’aquests, cinc ocuparan places de representació continental —Amèrica, Oceania, Àfrica, Àsia i Europa—, mentre que els deu restants assumiran funcions específiques com a membres generals. La Global Pickleball Federation agrupa actualment prop de 80 Federacions Nacionals de tot el món, amb gairebé 50 més en procés d’avaluació per a una possible incorporació.
Així mateix, l’organització ha iniciat, juntament amb AIMS (Aliança d’Independents Membres Reconeguts de l’Esport), els tràmits necessaris per sol•licitar al Comitè Olímpic Internacional el reconeixement del pickleball com a disciplina olímpica.
En relació amb la seva elecció, Jordi Tamayo ha declarat que “és un honor assumir la representació europea en un moment tan decisiu per al desenvolupament del pickleball. El creixement de l’esport és exponencial i Europa té un paper fonamental en la seva consolidació internacional.”
El pickleball és un esport que combina elements del tennis, el pàdel, el bàdminton i el tennis de taula. S’estima que compta ja amb uns 100 milions de practicants a nivell global, amb un creixement especialment notable als Estats Units —prop de 50 milions de jugadors— i més de 20.000 jugadors a Espanya.
