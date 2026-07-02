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UFEC

Jordi Pallarès, nou president de la Federació Catalana de Motociclisme

La Federació Catalana de Motociclisme inicia una nova etapa amb la presa de possessió de Jordi Pallarès

JORDI PALLARÈS, NOU PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE MOTOCICLISME

JORDI PALLARÈS, NOU PRESIDENT DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE MOTOCICLISME / UFEC

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SPORT.es

SPORT.es

La Federació Catalana de Motociclisme inicia una nova etapa amb la presa de possessió de Jordi Pallarès com a nou president de l'entitat, després que la candidatura que encapçalava rebés el suport majoritari dels membres de l'Assemblea General en les eleccions celebrades el passat 19 de juny.

Pallarès afronta aquest nou repte amb "molta il·lusió, moltes ganes de canvi, d'avançar i de tornar el motociclisme català al lloc que li correspon". El nou president assegura que assumeix aquesta responsabilitat "amb el compromís de representar tothom de la millor manera possible" i de treballar perquè la Federació continuï sent una eina útil per a tot el col·lectiu.

Jordi Pallarès assumeix la presidència de la Federació Catalana de Motociclisme per "tancar el cercle" d'una trajectòria de gairebé quaranta anys vinculada al món del motor, la qual va iniciar el 1987 com a president del Grup Motor Molins i va continuar exercint de delegat, secretari esportiu i gerent de la federació.

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En aquesta nova etapa, Pallarès liderarà el projecte amb el suport d'una Junta Directiva experimentada, il·lusionada i compromesa amb el canvi.

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