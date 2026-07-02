UFEC
Jordi Pallarès, nou president de la Federació Catalana de Motociclisme
La Federació Catalana de Motociclisme inicia una nova etapa amb la presa de possessió de Jordi Pallarès
La Federació Catalana de Motociclisme inicia una nova etapa amb la presa de possessió de Jordi Pallarès com a nou president de l'entitat, després que la candidatura que encapçalava rebés el suport majoritari dels membres de l'Assemblea General en les eleccions celebrades el passat 19 de juny.
Pallarès afronta aquest nou repte amb "molta il·lusió, moltes ganes de canvi, d'avançar i de tornar el motociclisme català al lloc que li correspon". El nou president assegura que assumeix aquesta responsabilitat "amb el compromís de representar tothom de la millor manera possible" i de treballar perquè la Federació continuï sent una eina útil per a tot el col·lectiu.
Jordi Pallarès assumeix la presidència de la Federació Catalana de Motociclisme per "tancar el cercle" d'una trajectòria de gairebé quaranta anys vinculada al món del motor, la qual va iniciar el 1987 com a president del Grup Motor Molins i va continuar exercint de delegat, secretari esportiu i gerent de la federació.
En aquesta nova etapa, Pallarès liderarà el projecte amb el suport d'una Junta Directiva experimentada, il·lusionada i compromesa amb el canvi.
- El Barça, cerca de cobrar un pastizal por Sergiño Dest
- La gran apuesta de Deco: más talento emergente
- Así está el cuadro del Mundial 2026 en octavos: cruces, selecciones clasificadas y posibles rivales de España
- Todos los caminos llevan a Olise
- Lamine Yamal, sobre su infancia: 'Mi madre me tuvo con 16 años, eso sí que es presión de verdad. Mi padre tuvo que ir a coger cosas a la calle para poder traer comida a casa
- Mercado de fichajes, hoy, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
- Laporta anuncia ventas y confirma la 'operación salida' del Barça
- El Barça ficha a la nueva promesa del fútbol femenino que desafió a los chicos