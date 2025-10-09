Esport Català
Jordi Merino: “La veu de Catalunya i del senderisme mediterrani serà present en les decisions europees”
El president de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), Jordi Merino, ha estat escollit nou vicepresident primer de la European Hiking Federation (ERA) amb 48 vots a favor dels 49 possibles. La seva elecció, al congrés celebrat a Mâcon (França), suposa un pas endavant per donar veu a Catalunya i al senderisme mediterrani dins el màxim organisme europeu. Merino afronta aquest repte amb il·lusió i responsabilitat, i amb la mirada posada en la sostenibilitat, la regulació i la incorporació de nous públics.
Enhorabona per la teva elecció. Què significa convertir-se en vicepresident de la Federació Europea de Senderisme i quins objectius et marques en aquest mandat?
Moltes gràcies. Per a mi significa arribar al més alt en la institució que representa el senderisme a Europa. Els objectius principals estaran centrats en afrontar els nous reptes del senderisme i l’excursionisme al continent: la sostenibilitat mediambiental, els canvis d’hàbits, la massificació i també la part més esportiva de la disciplina. L’evolució del senderisme ha de servir per adaptar el full de ruta de l’ERA, amb més presència institucional a Europa, projectes i aliances estratègiques, i potenciant els senders transfronterers.
Com afrontes el repte de representar Catalunya dins el màxim organisme europeu de senderisme?
Amb molta il·lusió i respecte. Aquí la responsabilitat és gran, perquè es tracta de representar milions de senderistes europeus. El més important és que la veu de Catalunya i del senderisme mediterrani estarà present en les decisions del nou presidium.
Com va ser la preparació i la fase prèvia fins a l’elecció?
La idea es va començar a treballar l’any passat amb Josep Casanovas, vicepresident primer de la FEEC, durant l’assemblea de l’ERA a Montserrat, que va ser un èxit i que molts encara recorden. També vull destacar el suport de l’anterior president de l’ERA, que va ser clau per a la meva candidatura.
Quines accions concretes impulsaràs per compatibilitzar conservació i creixement del senderisme?
No és una tasca fàcil, però Europa ens ofereix moltes eines. Treballarem amb segells de qualitat com el GreenLabel, programes de formació i organització d’esdeveniments esportius sostenibles, entre altres accions.
Quins reptes hi ha pel que fa a normatives, seguretat i regulació de les rutes?
L’ERA ja certifica molts senders a través del programa Leading Quality Trails, que garanteix uns estàndards de seguretat i qualitat. El gran repte pendent és la regulació: la massificació d’alguns espais i la convivència de diferents activitats generen conflictes que caldrà abordar amb un pla europeu d’usos esportius.
Com es pot atraure un públic més jove al senderisme?
Un dels grans esdeveniments és l’Eurorando, que l’any vinent se celebrarà entre la República Txeca i Alemanya, amb activitats culturals i de natura pensades també per al jovent. Però la clau és que totes les federacions i entitats treballem conjuntament per oferir respostes al que demana la gent jove. Tenim les eines i hem de saber utilitzar-les.
Finalment, quin missatge voldries enviar a les federacions i clubs d’Europa?
Des de la nova junta volem continuar la feina de l’anterior presidència i fer un pas endavant en la part esportiva del senderisme. Ja tenim disciplines com la marxa aquàtica dins l’ERA i en volem desenvolupar d’altres dins un marc competitiu. El senderisme ha de continuar essent un espai de natura, salut i cultura, però també pot tenir una dimensió esportiva que el faci créixer.
