Jordi Merino (FEEC), nou vicepresident de la Federació Europea de Senderisme

El català tindrà un càrrec per als pròxims dos anys amb possibilitat de ser reelegit un cop s’acabi el mandat

Merino, nou vicepresident de la Federació Europea de Senderisme

Merino, nou vicepresident de la Federació Europea de Senderisme / UFEC

UFEC

El president de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), Jordi Merino, és el nou vicepresident de la Federació Europea de Senderisme. Merino ha estat nomenat en el congrés que es fa a Macon, amb un càrrec per als pròxims dos anys amb possibilitat de ser reelegit un cop s’acabi el mandat.

