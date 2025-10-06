Esport català
Jordi Merino (FEEC), nou vicepresident de la Federació Europea de Senderisme
El català tindrà un càrrec per als pròxims dos anys amb possibilitat de ser reelegit un cop s’acabi el mandat
UFEC
El president de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), Jordi Merino, és el nou vicepresident de la Federació Europea de Senderisme. Merino ha estat nomenat en el congrés que es fa a Macon, amb un càrrec per als pròxims dos anys amb possibilitat de ser reelegit un cop s’acabi el mandat.
