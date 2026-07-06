ESPORT CATALÀ
Joel Girbau, Campió de Catalunya Absolut FCPP 2026
La XXIX edició del Campionat de Catalunya Absolut FCPP es va celebrar a Bellpuig (l'Urgell)
El camp de Pitch & Putt Bellpuig a la comarca de l'Urgell va acollir del 3 al 5 de juliol la XXIX edició del Campionat de Catalunya Absolut FCPP. La competició organitzada per la Federació Catalana de Pitch & Putt va reunir un total de 176 jugadors i jugadores.
El campionat es va jugar a 54 forats en modalitat individual. Els primers 18 forats que es podia jugar entre divendres o dissabte, eren classificatoris per accedir a la jornada de diumenge en què només els 72 millors participants obtenien el passi per disputar els últims 36 forats.
El local Francesc Sala (Urgell Pitch) va liderar la primera part amb 7 cops sota par, seguit a un sol cop per Asensio Mateo i Joel Girbau. El tall per a la fase final es va situar en 57 cops, un resultat que no va ser suficient perquè tots els jugadors empatats poguessin continuar.
Diumenge al matí, Gualta Hotel Santa Anna l'Estartit) i Manuel Amor (P&P Badalona Embalatges Novellón), van signar la millor volta amb 49 cops, seguits per un triple empat a 50 cops de Xavier Ponsdomenech, David Vilaseca i el local Lluís Cucurull.
Després de 36 forats, Portell liderava la provisional amb 10 cops sota par, seguit de Sala amb 8 sota par i l'empat de Cucurull i Girbau amb 7 sota par. Després d'un descans per la intensa calor, van afrontar la ronda definitiva amb el títol completament obert.
A la darrera volta, Girbau i Amador Rodríguez van fer la millor targeta amb 7 cops sota par, i Joel Girbau va remuntar per proclamar-se Campió de Catalunya Absolut FCPP 2026 amb 14 sota par. Girbau amplia un gran palmarès que ja incloïa aquest títol el 2021 (subcampió el 2023 i 2025), Millor Jugador de l'Any 2021, campionats de Matxplay, Dobles i Parelles Mixtes, i èxits internacionals a la Copa V Nacions i l'InternationalPairs.
El subcampionat va ser per a Lluís Cucurull amb 2 cops més, la tercera, quarta i cinquena posició va ser per Amador Rodríguez, Oriol Mas (Franciac) i Josep Ramón Portell tots ells amb 10 cops sota par.
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