Joan’s Product i Los 4 Cojísimos primers campions de Catalunya de Vòlei Neu

Boí Taüll ha acollit el primer Campionat de Catalunya de Vòlei Neu celebrat a Catalunya i que ha atorgat el primer títol de campions d’aquesta modalitat esportiva

Boí Taüll ha acollit el primer Campionat de Catalunya de Vòlei Neu celebrat a Catalunya i que ha atorgat el primer títol de campions d’aquesta modalitat esportiva. L’equip Joan’s Product, en categoria femenina, i Los 4 Cojísimos en la masculina, han estat els grans campions de la cita.

El Campionat de Catalunya de Vòlei Neu s’ha celebrat amb la participació d’un total de 12 equips, sis per gènere. Després d’una fase de grups en format triangular han tingut lloc les semifinals i les finals. La gran final femenina l’ha guanyat l’equip Joan’s Product, format per Anna Atsarà, Camila Figueiredo i Mireia Aymerich, després de vèncer en un emocionant partit a l’equip Boles de Neu, integrat per Alba Delgado, Marina Marfil i Anna López. Després d’un primer set que han guanyat amb claredat han necessitat vàries pilotes de partit per tancar el marcador i proclamar-se com les primeres campiones de Catalunya de Vòlei Neu.

En el quadre masculí han arribat a la disputa pel títol els equips Los 4 Cojísimos i La Benemérita. Tot i la gran igualtat entre els dos conjunts, han estat Los 4 Cojísimos, equip format per Héctor Gallardo, Alfonso Gregori, Federico Corbo i Marc Aromir, han tancat el partit en el segon set. En el primer han dominat mentre que en el segon han hagut de remuntar el marcador en contra en els últims compassos del set. L’equip de la Benemérita, format per Conrad Rovira, Manuel del Rosario, Xavier Pérez i Luis Miguel Espejo, ho han donat tot però no han pogut superar als actuals i primers campions de Catalunya de Vòlei Neu.

A l’entrega de trofeus i medalles als campions i sots campions han assistit Andreu Velilla, cap comercial de l’estació d’esquí de Boí Taull, i Maribel Zamora, presidenta de la Federació Catalana de Voleibol. El Campionat de Catalunya de Vòlei Neu ha finalitzat amb una gran foto de família en la que han participat tots els jugadors i jugadores.