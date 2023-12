Joan Monroy es proclama campió d’Espanya sub23

L’esportista de l’Associació Granollers Esportiva es va proclamar campió d’Espanya en Dobles Mixtes fent parella amb Elena Lorenzo

Joan Monroy va ser el gran protagonista del Campionat d’Espanya sub23, celebrat a Gijón (Astúries). L’esportista de l’Associació Granollers Esportiva es va proclamar campió d’Espanya en Dobles Mixtes fent parella amb Elena Lorenzo (Drop Valencia) i a més, va sumar una medalla de bronze en Dobles Masculí amb Ernesto Baschwitz (Ciudad de Villalba).

Pel que fa al Dobles Femení, Marta González fent parella amb Leyre Suberviola (Oviedo) van superar a la primera ronda a Candela Antequera i Marta Rodríguez (Benalmadena i Montilla) per 21-11 i 21-14, però no van poder a la ronda de quarts de final contra Amaia Torralba i Jana Villanueva, caient per 18-21 i 16-21 i quedant-se a un pas de les medalles.

A la modalitat d’individual masculí Hugo Ruz va caure en un ajustat duel contra Marc Martín (Pitius) per 16-21, 21-18 i 15-21.