TENNIS TAULA
Joan Masip i Abril Escoda campions de les 24 hores de Cassà de la Selva
Joan Masip (CTT Borges) i Abril Escoda (Unió Esportiva Sant Cugat) s’han proclamat campions de les 24 hores de Cassà de la Selva. L’igualadí va superar a la final al jugador del CTT Olot Arnau Pons. Pel que fa a Escoda, es va desfer de la jugadora del CTT Badalona Mariona Bachs.
En la prova de dobles absoluta els guanyadors van ser Marc Durán (CTT Borges) i Arnau Pons (CTT Olot) superant a la final a Joan Masip (CTT Borges) i Eric Cintas (CETT EsparraguerA).
El guanyador en la prova adaptada va ser Lucas Pérez (CETT Esparraguera), en infantils el guanyador va ser Evan Soldado (CTT Vilablareix), en juvenils Roger Martínez (TTTramuntana), en veterans +40 Ferran Huguet (CN Sabadell), en veterans +50 Joan Sues (CER l’Escala) i en locals no federats el guanyador va ser Dani Brugué (TT Cassà).
Pel que fa a l’Obert Aleví el jugador del CTT Ganxets Oriol Garrachon va ser el guanyador superant a la final al jugador del CTT Hospitalet Marcel Albert. Van completar el podi David Ferràs (Nàstic de Tarragona) i Joan Cànovas (CTT Hospitalet).
En categoria benjamí el jugador del CN Sabadell Thiago Huguet es va imposar al jugador dels 8 de la Garriga Enric Borràs. El tercer lloc va ser per Salvi Huix (TT Cassà) i va completar el podi Marcos Castillejo (CTT Cardedeu).
