Joan Jorquera, plata a l'Open de Bulgària

Joan Jorquera ha aconseguit la medalla de plata a l’Open de Bulgària, classificat com a G1 per la WT i que puntuava per al Rànquing Olímpic i Mundial a més de donar punts per a la classificació al Campionat d'Europa 2024.

El competidor català, després de proclamar-se Campió d'Espanya en -68kg el mes de febrer passat, tornava a competir en -63kg a l'Asics Arena de Bulgària. Després d’una actuació contundent durant tot el campionat, vencent els seus rivals de Portugal, Grècia i de Cote d'Ivore sense cedir en cap assalt, Jorquera només va cedir a la gran final davant el medallista Olímpic, el rus Mikhaïl Artamonov.