Joan Garcia: "En la vida y en el deporte hay que buscar nuevos retos"

Joan Garcia fue uno de los protagonistas de la Festa de l’Esport Català, gala en la que SPORT y UFEC (Unió de Federacions Esportives Catalanes) se unen para premiar a los mejores deportistas del país durante 2025. Sin duda alguna, el portero de Sallent debía ser uno de los galardonados durante un acto que se celebró en el CaixaForum de Barcelona y que reunió a una amplia representación del deporte catalán.

Gasol, Marc Márquez, Pau Cubarsí o Lamine Yamal habían recibido en anteriores ediciones el galardón que en esta ocasión recibió Joan Garcia. Joan Vehils, director de SPORT, de hecho, está convencido de que los precedentes permiten prever que el meta blaugrana, como quienes fueron premiados antes, "tiene el éxito asegurado". Y es que el de Sallent ya es presente y futuro en el Barça y, más pronto que tarde, acabará siendo el guardameta de la selección española.

Su currículum, con solo 24 años, es ya el de un futbolista consolidado en la élite del fútbol pese a que lo mejor está por llegar. Fue una pieza clave en la salvación del Espanyol la temporada pasada y sus actuaciones permitieron mantener la categoría y obligar a mover ficha al Barça para lograr su fichaje. Su valentía le llevó al Camp Nou y es ya uno de los mejores porteros del mundo.

"No olvido de dónde vengo"

Cat, la mascota del Barça, acompañó en el escenario a Joan, que recibió el premio de manos de Berni Álvarez, Conseller d’Esports de la Generalitat: "Este ultimo año han pasado muchas cosas, sobre todo deportivamente, pero en la vida y el deporte hay que buscar nuevos retos, hacer camino poco a poco, con nuevas ilusiones, pero sin olvidar de donde vienes con el maximo respeto y orgullo". El objetivo es "seguir logrando títulos, tras lograr el primero que hemos podido. Estamos vivos en todos los otros y quiero disfrutar mucho del día a día, esto nos llevará al éxito".