DARDS
Jenson Walker i Paula Jacklin, guanyadors del Catalonia Open 2026
El torneig ha tingut una forta presència d'esportistes catalans
El Catalonia Open 2026, la competició internacional de dards més important de la Península, ha tornat a registrar xifres de rècord en la participació masculina i en esportistes catalans. Enguany hi ha competit més de 300 esportistes amb gairebé una trentena de països representats, principalment d'arreu d'Europa i per primer cop algun esportista d'Àsia. El torneig es manté com un dels principals puntuables del rànquing mundial la seva categoria (bronze).
Després de prop de set hores de competició Jenson Walker (ENG) ha guanyat en una emocionant final al català Martín Martí (CAT) per un ajustat 5-4. Mentre al quadre femení, Paula Jacklin (ENG) ha guanyat 5-1 a Anna Forsmark (SWE). Ambdós esportistes s'han classificat per jugar el Masters Mundial 2027. Dels esportistes catalans, es destaca la participació de Daniel Zapata, Kilian Perales, Hilari Pons i Núria Plaza.
Aquest torneig s’emmarca en la VI Setmana Catalana de l’Esport 2026, que organitza la Unió de Federació Esportives de Catalunya (UFEC) amb el suport del Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya.
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