Jaume Puig i Josep Martínez, campions d'Espanya de Veterans

Els palistes catalans Jaume Puig (CTT Calella) i Josep Martínez (CTT Vilafranca) s'han proclamat campions d'Espanya de tennis de taula en Veterans en la prova celebrada a Zamora.

Puig s'ha adjudicat la competició en la categoria +70, on Eusebi Rius ha estat tercer. Mentre Martínez s'ha penjat la medalla d'or sent Alejandro Chacón el subcampió i Francesc Castells el tercer classificat. En +60, Roman Caudet ha estat bronze, en +50, Jaume Querol ha estat subcampió d'Espanya. Més medalles en individuals amb Guadalupe Cumplido subcampiona en +40 femení, i també plata per a Nuria Sapés en +50.

I en dobles, cal esmentar el títol de campions d'Espanya en +65 per als palistes de la SCR El Ciervo Francesc Castells i Rafael Agea.