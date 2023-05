Janet Sanz: “Ens comprometem a invertir 100 milions d’euros en un pla d’equipaments esportius a Barcelona”

La número 3 de Barcelona en Comú ha estat la quarta convidada a les ‘Reflexions Olímpiques Catalanes' Es tracta d'una trobada amb les federacions esportives per construir conjuntament la Barcelona esportiva del futur

La número tres de Barcelona en Comú a les eleccions municipals de Barcelona del pròxim mes de maig i actual segona tinent d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, Janet Sanz, ha estat la quarta convidada a les ‘Reflexions Olímpiques Catalanes’, organitzades per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i les federacions esportives catalanes. Aquest espai de trobada ha servit per presentar-li a la representant del partit 50 mesures que han de servir per potenciar l’esport a Barcelona, dividides en tres aspectes clau: Infraestructures esportives; Projecció i Foment de l’Esport i Projecció Internacional.

“Proposem un total de 50 mesures per l’esport a Barcelona, amb l’objectiu de donar capacitat de decisió al sector esportiu, amb millores de les seves infraestructures, i potenciar la seva visió internacional. Barcelona s’està quedant petita per al nostre esport català”, ha explicat Gerard Esteva, president de la UFEC i encarregat de presentar l’acte. Les propostes es poden consultar en detall a: https://ufec.cat/barcelona/Quin balanç fa d’aquestes trobades amb les federacions esportives catalanes?

Vull agrair l’oportunitat d’haver pogut compartir amb tots vosaltres els reptes de futur de la ciutat de Barcelona en matèria d’infraestructures esportives i de seguir potenciant que som una ciutat que reivindiquem l’esport com un element essencial. És sinònim de benestar de les persones i dels barris. Per això, des de l’Ajuntament hem de ser còmplices d’aquestes entitats i aquest teixit i garantir així una ciutat encara millor per practicar l’esport.

Quin pes creu que ha de tenir l’esport a Barcelona?

Ha de tenir un pes prioritari. Històricament, és una ciutat que ha tingut un impacte considerable en la pràctica esportiva, i hem de garantir que es pugui practicar en les millors formes, amb qualitat i de forma molt ben distribuïda. Totes les persones, independentment de la seva situació econòmica i social, han de tenir accés a la pràctica esportiva.

Quines mesures voleu establir per solucionar el problema del dèficit d’instal·lacions esportives a la ciutat?

Barcelona ha fet un esforç importantíssim durant els últims 8 anys a nivell d’inversió, amb més de 200 milions d’euros dedicats a millorar equipaments existents i fer-ne de nous. A cada lloc d’inversió urbana estem reservant un espai per aquests equipaments, però és evident que encara tenim qüestions pendents. Ens comprometem a acabar-les durant el pròxim mandat, amb inversions assumibles per part de l’Administració Municipal que poden ascendir als 100 milions d’euros.

A més, volem desenvolupar un pla d’equipaments esportius a tota la ciutat aprofitant també la reflexió metropolitana urbanística que tenim a sobre de la taula, renovant nous espais i aprofitant noves vies, com comprant baixos de protecció oficial que es puguin destinar a ús esportiu, així com els patis de les escoles durant els caps de setmana. I sobretot, aprofitar que som una ciutat marítima i incentivar els esports nàutics, obrir-los a tota la ciutadania i trencar amb l’estereotip que són disciplines elitistes. Això és el que volem plantejar amb els nous centres que estem fent en el marc del Port Olímpic.

Quin és el vostre posicionament davant d’uns possibles Jocs Olímpics a la ciutat?

Barcelona el què ha de fer és triar. Escollir aquells grans esdeveniments que tinguin sentit amb el sentit comú i les necessitats de la ciutat i de les diferents entitats esportives. Apostem per aquells esdeveniments que ens aportin un retorn positiu.

Estem en un context d’emergència climàtica, i per nosaltres imaginar-se uns Jocs d’Hivern a Barcelona costa. A més, creiem que el futur del desenvolupament del Pirineu i de tot el territori català ha de seguir una altra via i un model productiu que se sostingui en el temps.

Per tant, Barcelona sempre ajudarà al territori en tot allò que sigui beneficiós per a la ciutat, però hem de triar aquelles coses que tinguin sentit comú i que estiguin contextualitzades en el moment, com sí que són la Copa Amèrica o acollir la sortida de la Vuelta Espanya. En canvi, uns Jocs Olímpics d’Hivern, en el context actual, no ho veiem com un projecte prioritari.

Sobre les ‘Reflexions Olímpiques Catalanes’

Les ‘Reflexions Olímpiques Catalanes’, organitzades per la UFEC i les federacions esportives catalanes, amb el Diario Sport com a partner media, pretén ser un espai de trobades amb personatges rellevants del món polític, social i esportiu a nivell català i internacional, per detallar les necessitats i exigències de les federacions esportives catalanes, i treballar per conjuntament construir una ciutat esportiva millor.