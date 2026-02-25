JA NEDO: Más de 35años garantizando el acceso a la natación como derecho educativo

El Ayuntamiento de Barcelona, a través del Instituto Barcelona Esports (IBE), impulsa desde hace décadas actividades deportivas destinadas a desarrollar las capacidades motrices de los niños y niñas en las escuelas públicas. El programa Ja Nedo es uno de los proyectos más consolidados dentro de los pilares de la educación deportiva de la ciudad.

El programa nació en 1989 con el objetivo de ofrecer al alumnado de primero de primaria de las escuelas públicas la posibilidad de adquirir experiencia motriz en el medio acuático. Con el paso de los años, el programa ha ido evolucionando para adaptarse a las necesidades sociales y educativas. En el curso 2006-2007, se amplió la oferta al ciclo superior de primaria (5.º y 6.º) para facilitar el aprendizaje acuático a menores recién llegados a Barcelona durante esta etapa educativa. Posteriormente, la participación se centró en el alumnado de 6.º de primaria de centros con mayores dificultades de acceso a la práctica acuática extraescolar, con el objetivo de garantizar que todos los estudiantes finalizaran la educación primaria con competencias básicas en natación. Además, en el curso 2015-2016, y alineado con el programa municipal Esport Inclou, se creó Ja Nedo – A l’aigua, una propuesta dirigida a escuelas de educación especial que incorpora una metodología adaptada a las necesidades de los niños y niñas con discapacidad, reforzando así su autonomía. Esta vertiente del proyecto consolida el compromiso de la ciudad de hacer del deporte un espacio inclusivo, igualitario y accesible para toda la ciudadanía.

LOS DATOS AVALAN EL IMPACTO DEL PROYECTO

Desde su inicio en el curso 1989- 1990 hasta la actualidad, más de 175.000 niños y niñas han participado en el programa Ja Nedo. En la edición actual, se estima la participación de 10.080 alumnos y alumnas —de 1.º de primaria, 6.º de primaria y educación especial—, con una inversión de más de 1.280 horas semanales de monitoraje, a las que se suman 200 horas adicionales de apoyo para garantizar el carácter inclusivo de las actividades. El programa se desarrolla actualmente en 43 instalaciones deportivas de la ciudad —39 municipales y 4 privadas— y alcanza a cerca del 90 % de las escuelas públicas de Barcelona. La colaboración con las entidades gestoras de estas instalaciones permite adaptar las propuestas a distintos contextos y asegurar una red estable de espacios para el aprendizaje acuático. El desarrollo del programa se apoya en una metodología pedagógica consolidada a lo largo de los años, con materiales didácticos específicos y acciones formativas dirigidas a profesorado y técnicos deportivos. Las sesiones se realizan semanalmente en horario lectivo durante todo el curso escolar y priorizan un aprendizaje progresivo y seguro en el medio acuático. Para el curso 2025-2026, el Ayuntamiento ha previsto una inversión estimada de 1,5 millones de euros destinada a garantizar la continuidad y la calidad del programa, reforzando especialmente los recursos de apoyo a la inclusión. Este esfuerzo económico y organizativo consolida Ja Nedo como una política pública estratégica para asegurar que la natación forme parte de la educación básica de la infancia en Barcelona.

El proyecto Ja Nedo es solo uno de los múltiples programas impulsados por el Ayuntamiento de Barcelona para fomentar la promoción deportiva en las etapas formativas de la infancia. Estas iniciativas no solo contribuyen a mejorar la calidad educativa, sino que también promueven la práctica deportiva y el desarrollo de las habilidades psicomotrices a través de la actividad física.