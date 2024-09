La IV Setmana Catalana de l'Esport continua amb força i nous campions

La IV Setmana Catalana de l'Esport, organitzada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i la Secretaria General de l'Esport, ha agafat embranzida aquest cap de setmana amb la celebració de quatre competicions internacionals, consolidant-se com un dels esdeveniments esportius més importants del país. Més de 500 jugadors i jugadores dels cinc continents s'han donat cita en els campionats que han tingut l'esquaix, escacs, dards i ball esportiu com a disciplines protagonistes.

Els duels entre Catalunya i Polònia en esquaix van donar el tret de sortida del cap de setmana, amb enfrontaments masculins, femenins i mixtos. La selecció catalana va sortir victoriosa en un ajustat final, destacant el bon moment de l'esquaix català de cara als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028, on debutarà aquest esport.

El Catalunya Open Dards 2024 i FCD Anniversary 2024 van trencar rècords amb una participació històrica de 318 jugadors i jugadores de més de 27 països, com Catalunya, Austràlia, Alemanya, Noruega, Finlàndia, Bèlgica i el Regne Unit. Aquest torneig oficial, reconegut per la Federació Mundial de Dards, és el segon campionat internacional de dards més important de la Península. Els campions del Catalunya Open Dards van ser la belga Patricia de Peuter i l'holandès Jimmy Van Chie, mentre que l’hongaresa Greta Tekauer i el català Daniel Zapata es van imposar al FCD Anniversary 2024.

Lloret de Mar va acollir un Torneig Internacional Femení d'Escacs que va coronar Catalunya com a subcampiona, evidenciant la bona feina de la Federació Catalana d'Escacs a l'hora de potenciar els escacs entre les dones al nostre territori. La victòria final va ser per l'equip FIDE Amèrica, format per esportistes olímpiques, en una competició que també va comptar amb la presència de combinats de Cuba, Veneçuela, Paraguai, Colòmbia, Ucraïna, Equador, Argentina i Alemanya.

Finalment, Vilanova i la Geltrú va ser l'escenari del Vilanova Dance Festival, organitzat per la Federació Catalana de Ball Esportiu. Una prova internacional puntuable pel rànquing World Dance Federation on vam veure els millors esportistes del món de la categoria de Standard Latino lluitant pels punts i per escalar en el rànquing internacional.

Futbol sala per la Diada nacional de Catalunya

La IV Setmana Catalana de l'Esport no s'atura i aquest dimecres, 11 de setembre, viurà la gran jornada del futbol sala català: les Seleccions Catalanes Absolutes masculina i femenina de futbol sala s'enfrontaran contra Galícia en el Pavelló Nou de Santa Coloma de Gramenet, en uns duels que prometen ser apassionants i que permetran al públic gaudir del retorn de les Seleccions Catalanes Absolutes masculí, que no jugava des del 2020, i femenina, que va participar en el seu darrer compromís el 2017.