La IV Setmana Catalana de l’Esport pren impuls amb quatre competicions internacionals

Després d’un primer cap de setmana on les seleccions catalanes van demostrar la seva rellevància internacional, aconseguint un campionat i un subcampionat a la Goldencat d’hoquei patins i dos triomfs contundents davant d’Itàlia en hockey herba, la IV Setmana Catalana de l’Esport pren impuls aquest cap de setmana amb fins a quatre competicions amb presència internacional.

El divendres, la selecció catalana d’esquaix s’enfrontarà a Polònia a Tipi Park by Sportia de Santa Cristina d'Aro, en duels en categoria masculina, femenina i mixta. D’altra banda, dissabte i diumenge tres competicions de la IV Setmana Catalana de l’Esport es repartiran pel territori català.

A l’Hotel Evenia Olympic de Lloret de Mar, se celebrarà un Torneig Internacional Femení d'Escacs amb la presència de les jugadores de la selecció catalana, que intentaran aconseguir el títol i superar els combinats de Cuba, Veneçuela, Paraguai, Colòmbia, Ucraïna, Ecuador, Argentina i Alemanya en una competició que promet ser apassionant.

A la Fàbrica Llobet Guri de Calella tindrà lloc el Catalunya Open Dards 2024 i FCD Anniversary 2024, les principals competicions internacionals organitzades per la Federació Catalana de Dards, i que comptaran amb una presència rècord de 318 jugadors i jugadores de més de 20 països diferents, entre els quals es troben Catalunya, Austràlia, Alemanya, Noruega, Finlàndia, Bèlgica, Regne Unit, etc.

Diversos esdeveniments de gran nivell

Finalment, Vilanova i la Geltrú acollirà durant tot el cap de setmana el Vilanova Dance Festival, organitzat per la Federació Catalana de Ball Esportiu. Es tracta d’una prova internacional puntuable pel rànquing World Dance Federation en la categoria de Standard Latino.

Per tant, arriba un cap de setmana carregat d'esdeveniments esportius de gran nivell, amb els quals la IV Setmana Catalana de l’Esport se segueix consolidant com una plataforma clau per valorar el talent català davant el món. Des dels escacs fins als dards, passant per l’esquaix i el ball esportiu, Catalunya esdevindrà un epicentre de competicions internacionals que demostren l’ambició i la qualitat de les seves seleccions.