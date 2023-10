Itmar Esteban es proclama campió del món màster de velocitat

Esteban ha batut a la final per endur-se l'or al japonès Yutaka Saraya Esteban és el vigent campió català de velocitat i de keirin, amb victòries aconseguides aquesta mateixa temporada

El català Itmar Esteban s'ha proclamat campió mundial de velocitat en categoria 40-44 als Campionats del Món Màster de Ciclisme en Pista 2023 que s'han disputat a Manchester (Gran Bretanya). Esteban ha batut a la final per endur-se l'or al japonès Yutaka Saraya, que el cap de setmana s'havia endut el títol en una prova de 750m en la qual el velocista català havia sumat la medalla de bronze. Una medalla de bronze que el mateix Itmar Esteban havia aconseguit en el Mundial de 2019 en la velocitat de la categoria 35-39, abans de conquerir per fi el mallot de l'arc de Sant Martí.

En l'elit de la velocitat estatal des de fa pràcticament dues dècades, Esteban (nascut el 19 de novembre de 1983) es va proclamar campió d'Espanya absolut de velocitat i keirin l'any 2010 i ha participat en vuit dels nous títols estatals que Catalunya ha aconseguit en la prova de velocitat per equips (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2016, 2018 i 2021), aconseguint desenes de medalles al llarg dels anys. A més, Esteban és el vigent campió català de velocitat i de keirin, amb victòries aconseguides aquesta mateixa temporada 2023.

El badaloní, a més, és per segon any el tècnic de ciclisme en pista al Centre de Tecnificació d'Esplugues de Llobregat de la Federació Catalana de Ciclisme i el Consell Català de l'Esport. Una tasca que ha seguit compaginant amb la competició d'alt nivell, gràcies a la qual ha rebut un premi més que merescut a la seva trajectòria com a ciclista.