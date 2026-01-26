Iris Tió, mejor deportista 2025

Iris Tió ha coronado 2025 como el año más brillante de su carrera y uno de los más memorables de la historia de la natación artística española. Con tan solo 22 años, la nadadora catalana ha logrado una hazaña que quedará grabada para siempre en el deporte: convertirse en la primera española en ganar la medalla de oro en la modalidad de solo libre en unos Campeonatos del Mundo. El Mundial de Singapur vio como además, Iris se colgaría otras cinco medallas.

Tió se subió al podio en todas las pruebas en las que participó, sumando un total de tres medallas de oro en solo libre, dúo libre y dúo libre mixto, además de tres preseas de bronce en solo técnico, equipo libre y equipo técnico. Su victoria en solo libre interpretando l'Hymne à l'Amour de Céline Dion fue histórica: con una puntuación de 245,1913, superó a las grandes favoritas de China y Bielorrusia para dar a España su primer oro mundial en esta modalidad en toda la historia.

Iris tio con las seis medallas conquistadas en el Mundial de Singapur / Dani Barbeito / SPO

Coleccionista de medallas

Pero su 2025 fue aún más extraordinario. Tió también luchó y triunfó junto a Lilou Lluis en el dúo libre, marcando otra página dorada en los anales de la natación artística española. Además, su victoria en dueto mixto, junto a Dennis González, confirmó su versatilidad y dominio absoluto en la disciplina, una proeza que la coloca no solo como una de las figuras del año, sino como una figura emergente del deporte.

Este palmarés de impacto mundial ha llevado a Tió a ser reconocida internacionalmente como una de las mejores nadadoras artísticas del planeta, destacando especialmente por su capacidad de competir con excelencia tanto en pruebas individuales como en dúo y dúo mixto, apelando a su gran expresividad dentro del agua y un talento solo al alcance de los privilegiados.

Iris es sin duda una devoradora de medallas y de éxitos y el brillante 2025 que ha protagonizado le ha llevado a conquistar el galardón a la Mejor Deportista Catalana del año en la Festa de l'Esport Català que organizan conjuntamente el diario SPORT y la Unió de Federacions Esportives Catalanes.